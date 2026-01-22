Delcy Rodríguez dice no tener 'temor alguno' a encarar las diferencias con EEUU

Por Agencia EFE
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que no tiene "temor alguno" a encarar las diferencias con Estados Unidos y reiteró que está en un proceso de diálogo con la Administración de Donald Trump, más de dos semanas después del ataque militar que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro.
"Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo, con los Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia", señaló la mandataria en una reunión del Consejo Federal de Gobierno en la que participaron gobernadores y alcaldes, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.
Rodríguez, que ejercía como vicepresidenta, asumió el cargo al frente del Ejecutivo tras ser convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de los ataques de EEUU en Caracas y otros tres estados el pasado 3 de enero que terminaron con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Desde entonces, Trump afirmó que pidió "acceso total" a los recursos petroleros venezolanos, mientras que su secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que EEUU controlará la venta del petróleo del país suramericano por un tiempo "indefinido".
La mandataria venezolana dijo que los ingresos del país suramericano van a aumentar "en un 37 %" este 2026, justo cuando la Casa Blanca ha anunciado acuerdos entre Caracas y Washington por la venta de crudo venezolano.
"Este año se van a incrementar los recursos expresados en divisas en un 37 %", declaró Rodríguez, quien afirmó que estos ingresos nacionales impactarán también a las regiones del país.
En este sentido, señaló que la distribución de los ingresos para los distintos niveles de Gobierno seguirá igual que en el año 2025: 53 % para comunas, 29 % para las gobernaciones, 15 % para las alcaldías y 3 % para fortalecimiento institucional.
Asimismo, señaló que el Gobierno intervendrá para corregir desequilibrios en la asignación de recursos de distintas alcaldías de ciudades capitales y algunas del «interior del país».
Rodríguez anunció el ingreso de US$300 millones al país suramericano, días después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacara un acuerdo entre Washington y Caracas valorado en US$500 millones, por el cual EEUU comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos a Venezuela.
Leavitt afirmó entonces que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha cumplido con todas las exigencias y solicitudes de la Administración de Donald Trump.