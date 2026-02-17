Ventas de crudo venezolano superarán los US$10.000 millones anuales, prevé EEUU

Centroamérica & Mundo

Después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, por fuerzas estadounidenses, el presidente Donald Trump pidió "acceso total" a los recursos petroleros venezolanos.

Por Agencia EFE El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, estimó que las ventas de crudo venezolano gestionadas por Washington podrían superar los US$10.000 millones anuales, ingresos que ayudarían a "reconstruir" el país suramericano tras la salida del poder del depuesto presidente Nicolás Maduro. "Hasta ahora hemos vendido alrededor de US$1.000 millones en petróleo. Recientemente hemos firmado acuerdos para vender otros US$5.000 millones en los próximos meses. Así que estamos hablando de bastante más de US$10.000 millones al año", dijo Wright a Fox News.

Según el secretario, que se reunió en Caracas la semana pasada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para impulsar un "histórico" pacto energético, este "volumen de ingresos enorme" se destinará a "empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo". El acuerdo entre el Gobierno de Rodríguez y Washington para comercializar hidrocarburo venezolano también aportará "un tipo específico de crudo para el que se construyeron las refinerías estadounidenses en la década de 1970" y "ayudará a la producción de asfalto en EEUU, abaratando la construcción de carreteras", dijo Wright. "Es una ganancia para todos y la transformación de un país sin ningún soldado estadounidense sobre el terreno y sin un solo dólar del contribuyente estadounidense. Es una diplomacia (del presidente estadounidense Donald) Trump completamente fuera de lo convencional, que marca un antes y un después", insistió.