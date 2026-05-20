El aumento del nivel del mar se ha duplicado desde 2005

POR EFE

El ritmo de aumento del nivel del mar se ha duplicado en las últimas décadas hasta alcanzar los 3,94 milímetros al año entre 2005 y 2023, según un estudio de investigadores chinos, estadounidenses y franceses que ordena los cálculos que se habían hecho hasta ahora.

Sus conclusiones, recogidas en la revista Science Advances, concretan que el nivel medio global del mar crecía 2,06 milímetros al año desde 1960, pero que desde 2005 esa tasa de subida se ha duplicado hasta los casi 4 milímetros anuales, y que su causa no es otra que los impactos del cambio climático.

El calentamiento de los océanos es una de las principales causas de que el nivel del mar haya subido, debido a que el agua más cálida se expande y ocupa más espacio. Los investigadores consideran que el 43 % del aumento se debe a ello.