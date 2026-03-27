El barril de petróleo sube más de 5 % y supera los US$100 por la guerra

Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban US$5,16 al cierre anterior hasta llegar a los US$101.5 por barril.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 5,46 % llegar a los US$101.5 el barril por la guerra en Oriente Medio.

El de este viernes fue el cierre más alto del WTI de toda la semana, solo el lunes superó la barrera de los US$100, hasta llegar a los US$101,67 el barril, pero acabó la sesión por debajo de los US$90.

La guerra en Oriente Medio sigue alterando el mercado del petróleo cuando se cumple prácticamente un mes desde que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior escalada del país persa contra los aliados de Washington en la región, alteraran el tablero global.

Pese a que las autoridades iraníes declaran que el estrecho de Ormuz está abierto para las embarcaciones "no hostiles", en las últimas horas, Teherán impidió el acceso al cruce a dos barcos chinos.

A un día de que se cumpla un mes de ataques en la zona, las negociaciones para poner fin a la guerra parecen seguir bloqueadas pese a las versiones ofrecidas por el presidente de EEUU, Donald Trump, que asegura que Irán está deseando llegar a un acuerdo.