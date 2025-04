El 'Día de la Liberación': ¿Qué aranceles alista Trump para el 2 de abril?

En realidad, el "Día de la Liberación" de EE.UU. no se limitará solo a la jornada del 2 de abril, sino que continuará el día 3, cuando Trump tiene previsto imponer más gravámenes.

Todavía no está claro cómo se aplicará la medida. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, presentará a Trump un informe el 1 de abril con los detalles sobre su implementación.

Para intentar suavizar ese impacto sobre la industria automotriz estadounidense, Trump ha decidido que las partes de automóviles fabricadas en México y Canadá estarán exentas temporalmente de ese arancel del 25 %.

Un mayor castigo a México y Canadá

El 2 de abril también podrían entrar en vigor aranceles adicionales a México y Canadá, los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Ya el 4 de marzo, Trump impuso aranceles del 25 % a las importaciones de Canadá y México, pero estableció una moratoria de un mes para los productos de esos dos países cubiertos por el tratado de libre comercio T-MEC, que incluye desde productos agrícolas hasta partes de automóviles o ciertos tipos de maquinaria.

El 2 de abril podrían empezar a aplicarse aranceles sobre esos productos, lo que en la práctica supondría la muerte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo que el propio Trump negoció en su primer mandato (2017-2021) en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

No obstante, aún no está claro si estos aranceles se implementarán finalmente, ya que el mandatario no ha hecho comentarios al respecto en los últimos días, y en ocasiones anteriores ya ha pospuesto su aplicación.

En particular, en el caso de México y Canadá, Trump ha utilizado los aranceles como una herramienta de presión para lograr concesiones en materia de seguridad fronteriza, inmigración y el tráfico del potente analgésico sintético fentanilo, responsable de miles de muertes anuales por sobredosis en Estados Unidos.