Centroamérica: entre apoyos, llamados a respetar la Carta ONU y silencios ante situación en Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este sábado que la operación militar estadounidense en la que detuvieron al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa es una "aviso" a otros países y un ejemplo de que "el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo".

Por revistaeyn.com Tras conocerse que Estados Unidos confirmó la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; los mandatarios centroamericanos se volcaron a sus redes sociales para brindar sus posturas ante los hechos. Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este sábado su "profunda alarma" por la reciente "escalada de tensión en Venezuela", que culminó con una acción militar de Estados Unidos en el país y que, advirtió, podría tener "preocupantes implicaciones" para la región. Guterres subrayó a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, que los acontecimientos recientes constituyen "un precedente peligroso" para el orden internacional e insistió en la necesidad de un "pleno respeto, por parte de todos", del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. "El secretario general está profundamente preocupado por que las normas del derecho internacional no hayan sido respetadas", señaló el portavoz, sin entrar en detalles sobre el alcance o las circunstancias de la acción militar estadounidense, ni sobre posibles responsabilidades concretas.

La detención de Maduro fue, según la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, porque él, y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por una serie de delitos graves relacionados con el narcotráfico internacional y el uso de armas de guerra.

Según informó la funcionaria a través de una declaración publicada en su cuenta oficial en la red social X, Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra los Estados Unidos. En el mismo proceso judicial también figura su esposa, Cilia Flores.

CENTROAMÉRICA ANTE LOS HECHOS EN VENEZUELA

Uno de los primeros en pronunciarse fue el Gobierno de Guatemala quien expresó su "profunda preocupación" ante la escalada del conflicto en Venezuela, tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos que resultó en la captura del presidente Maduro, e hizo "un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral".

Pese a la histórica cercanía de Guatemala con Washington, el Ejecutivo de Bernardo Arévalo de León enfatizó la necesidad de respetar los principios de no intervención consagrados en el derecho internacional ante la magnitud de la operación lanzada por la Casa Blanca. Ante esta situación, el país centroamericano reiteró "su convicción de que la paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación militar, por lo que hace un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral". Igualmente, la cancillería emitió este sábado una alerta para sus ciudadanos residentes en Venezuela, instándoles a tomar precauciones tras la operación militar de Estados Unidos que resultó en la captura de Nicolás Maduro, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex). "Reiteramos nuestro compromiso de brindar acompañamiento y asistencia dentro de nuestras competencias", señaló la institución, facilitando los números de emergencia +507 6892-0971 (Panamá) y +57 311 2228161 (Colombia)". Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este sábado su "posición a favor del ensayo democrático" en Venezuela que dio un triunfo electoral al opositor Edmundo González Urrutia y abogó por una "transición" ordenada del poder en ese país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. "Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González. Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo", expresó Mulino en un mensaje en X. Mulino ha expresado varias veces en las últimas semanas su esperanza en que González Urrutia asuma el Gobierno de Venezuela, alegando que miles de actas electorales de los comicios del 28 de julio de 2024, que permanecen resguardadas en el Banco Nacional de Panamá, acreditan su victoria. Rodrigo Chaves, de Costa Rica, dijo que su gobierno "declaró desde el principio que Maduro cometió fraude electoral - por ello, nunca fue un presidente legítimo y ahora debe responder por sus crímenes en Venezuela y en el extranjero".

"Que Dios bendiga al valiente pueblo venezolano y lo ayude recuperar la democracia y el estado de derecho que el depuesto dictador Maduro les robó. Celebremos esta nueva oportunidad para nuestros hermanos venezolanos", apuntó. El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha expresado (al cierre de la nota) de manera directa al hecho, pero ha reposteado mensajes uno de él mismo en julio de 2025 y otro de MAGA Voice, así como la imagen donde se puede ver esposado a Maduro. El video colocado junto con una bandera de Venezuela tiene un mensaje de Maduro, mientras estaba junto al entonces presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, donde le dice "Bukele, el que se mete con nosotros se seca".

En contraste, el partido Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) condenó este sábado la agresión “imperialista” de Estados Unidos en Venezuela, en la cual se detuvo al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. En una nota, el FMLN dijo “condenamos enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas”. El FMLN indicó que “Venezuela resiste hoy lo que ayer resistieron muchos pueblos de América Latina: bloqueos, amenazas y violencia por atreverse a construir un camino propio de justicia social”.