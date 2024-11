El estrés y sus consecuencias en la salud física y mental

Por Gabriela Melara – revistaeyn.com

¿El estrés es bueno o malo? ... Antes de sacar las conclusiones, hablemos del estrés a manera general.

¿Qué es el estrés?

El estrés es una respuesta física, emocional y mental a factores o situaciones que se perciben como amenazas, demandas o desafíos. Cuando una persona se enfrenta a una situación estresante, su cuerpo activa una serie de mecanismos para hacerle frente, como la liberación de hormonas (como el cortisol y la adrenalina) que aumentan la energía, la atención y la capacidad de reacción.

Es un mecanismo de supervivencia diseñado para ayudar al cuerpo a enfrentar problemas o peligros, activando el sistema nervioso y liberando hormonas.

“En la actualidad, este tipo de amenazas no son frecuentes. Sin embargo, eso no significa que el estrés no forme parte de la vida... Por el contrario, es probable que enfrentes muchas exigencias a diario. Por ejemplo, tal vez tengas una gran cantidad de trabajo, debas pagar las facturas o cuidar de tu familia. Tu cuerpo trata estas tareas diarias como amenazas. Por esta razón, quizás te sientas como si se te atacara constantemente”, indican los expertos de Mayo Clinic.