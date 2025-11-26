Centroamérica & Mundo

El gran error de la Educación Moderna: enseñar a pensar... sin conocimiento

En un mundo que celebra la originalidad instantánea y las “ideas brillantes”, la Ciencia Cognitiva advierte algo incómodo: no podemos pensar de forma critica o creativa sin conocimiento. El experto Javier Arguello desmonta el mito moderno de la creatividad sin contenido y revela por qué la memoria —sí, la memoria— es la base olvidada del aprendizaje profundo.

Por Javier Arguello (*) Como estudiante en la Universidad de Harvard en el 2008 me matriculé en MIT donde descubrí las Ciencias Cognitivas, un campo interdisciplinario enfocado en investigar cómo aprende el ser humano. El primer estudio en esta disciplina fue publicado en 1885, cuando el académico alemán Hermann Ebbinghaus realizó la primera investigación científica que explicaba por qué olvidamos la mayoría de lo que se nos enseña en la escuela —la llamada “curva del olvido”— y cómo este efecto puede contrarrestarse. Ciento cuarenta años después, este hallazgo sigue siendo profundamente relevante, aunque en gran medida desconocido. La razón: el aprendizaje no ha sido parte central del objetivo de la escolarización. Hemos anclado el sistema a dos variables fija: el tiempo y el rendimiento académico. EXPERIMENTA EL CONTENIDO EN ESTE AUDIO RESUMEN

El tiempo nos obliga a que reduzcamos las materias y las personas a unidades de tiempo fijas a lo largo de su escolarización. Mientras, el rendimiento académico previene el aprendizaje profundo.

Seguimos viviendo, en efecto, en la era del olvido.

Hoy tendemos a creer que la tecnología puede resolver este problema (no saber u olvidar) porque tenemos todo el conocimiento del mundo accesible a través del internet. Intuía esta tendencia y la había leído en varios estudios, pero quise investigar si podía replicarla empíricamente con una encuesta. Le preguntamos a más de 1,500 docentes a nivel mundial la siguiente pregunta: “prefiero desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad de mis estudiantes que su memoria.” El 92% afirmo (verdadero). Lo lamentable es que esto es imposible, y las razones suelen desconocerse. Este artículo presenta cinco argumentos científicamente respaldados que explican por qué el conocimiento es fundamental y constituye el prerrequisito de las habilidades más valoradas en la fuerza laboral moderna. 1.El conocimiento construye el pensamiento Ya sea analizando literatura, resolviendo ecuaciones o evaluando políticas, los estudiantes piensan con conocimiento, no en el vacío. El conocimiento se almacena en la memoria a largo plazo, y los expertos lo organizan en esquemas interconectados. No basta con enseñar a los estudiantes a “pensar críticamente” en abstracto: debemos desarrollar su comprensión de temas específicos. Sin conocimiento, los estudiantes no pueden evaluar afirmaciones, ponderar evidencia ni resolver problemas de manera efectiva. 2.La automaticidad libera la mente El camino hacia el pensamiento crítico está pavimentado con memoria y fluidez. La automaticidad—la recuperación sin esfuerzo de conocimientos fundamentales—libera espacio cognitivo para el análisis profundo. Por eso, memorizar las tablas de multiplicar o el vocabulario no es un ejercicio “mecánico”; es esencial. Como argumentan Surma y sus colegas, liberar la memoria de trabajo permite que los estudiantes utilicen sus recursos cognitivos para el razonamiento complejo.