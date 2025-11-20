Tecnología & Cultura Digital

Un 90 % de graduados de academia de Cisco en Costa Rica ya está en el mercado laboral

La iniciativa, desarrollada por la Fundación La Libertad (CETAV), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y Cisco Networking Academy, se consolidó como la primera academia Cisco ubicada en un espacio cultural comunitario.

Por revistaeyn.com Un proyecto educativo está mostrando cómo la tecnología puede convertirse en un motor de oportunidades para la población joven. En la Fundación La Libertad se consolidó un modelo de formación en ciberseguridad creado en alianza con la industria tecnológica y la academia, y dirigido a jóvenes de Costa Rica. Este modelo nace de una alianza entre el Centro de Tecnología y Artes Visuales (CETAV) de la Fundación La Libertad, la Universidad Técnica Nacional (UTN) y Cisco Networking Academy (NetAcad), y se estructura como la primera academia de Cisco de la región construida dentro de un espacio cultural y comunitario, fuera de los entornos académicos tradicionales.

El programa se creó en 2023 y la UTN y Cisco diseñaron una currícula especializada en ciberseguridad, la cual fue alineada por el CETAV ante el Marco Nacional de Cualificaciones y enfocada en las necesidades reales de la industria. El resultado es un plan de estudios centrado en competencias clave como seguridad de redes, ciberdefensa, ingeniería social y análisis de vulnerabilidades, complementado con habilidades transversales para la empleabilidad y un componente socioafectivo propio del enfoque educativo del CETAV. La primera promoción completó el programa en enero de 2025, tras un proceso formativo de cuatro cuatrimestres. Los 36 estudiantes se graduaron como Analistas Junior en Ciberseguridad y, a la fecha, 30 ya se encuentran trabajando en empresas del sector tecnológico, evidenciando la pertinencia del modelo y su contribución real al cierre de brechas de talento en Costa Rica. El programa está dirigido a jóvenes con acceso limitado a oportunidades. Por ello, ofrece exoneración total de matrícula, muchas personas reciben apoyo económico para transporte y alimentación, acompañamiento académico durante toda la formación y un entorno seguro de aprendizaje.