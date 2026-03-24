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El parque vehicular en El Salvador aumentó casi 8 % en 2025

Entre el 2015 y el 2025, la flota vehicular de El Salvador aumentó cerca de un 55 % pasando de 925.448 a 2.022.324, una diferencia de 1.096.876.

Por Agencia EFE El parque vehicular en El Salvador aumentó un 7,9 % en 2025 frente al 2024, con más de 2 millones de automotores, según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Gobierno. Al cierre de 2025, el parque automotor llegó a 2.022,324 de los que 1.334.588 corresponde a coches y 687.736 motocicletas, frente a 1.874.301 en 2024 de los que 1.255.115 eran automóviles.

Las estadísticas señalan que al 2 de marzo del año en curso el parque móvil ascendió a 2.046.114, de los que 1.344.930 son vehículos, mientras que la mayor concentración de automotores se registra en el departamento de San Salvador, el más poblado con 6,3 millones de habitantes y una superficie de 886,15 kilómetros cuadrados. Entre el 2015 y el 2025, la flota vehicular de El Salvador aumentó cerca de un 55 % pasando de 925.448 a 2.022.324, una diferencia de 1.096.876. La organización Movilidad Segura y Sostenible (MOVES) advirtió que, de mantenerse el ritmo actual de crecimiento del parque automotor, El Salvador podría superar los 3 millones de vehículos para 2030, a la vez que vinculó ese aumento con los accidentes de tránsito.