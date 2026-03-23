Honduras arranca 2026 con crecimiento de 3,3 % impulsado por finanzas y agricultura

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El BCH advierte que el crecimiento económico podría verse limitado por la desaceleración de Estados Unidos, posibles cambios en políticas migratorias que afecten el flujo de remesas familiares y presiones inflacionarias derivadas del aumento reciente en los precios del petróleo, consecuencia de conflictos geopolíticos en el Medio Oriente.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La economía de Honduras inició 2026 con un desempeño positivo, al registrar un crecimiento interanual de 3,3 % en enero, de acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) divulgado por el Banco Central de Honduras (BCH). El informe destaca que la intermediación financiera, seguros y fondos de pensiones lideraron la expansión con un crecimiento de 12,6 %, aportando 3,4 puntos porcentuales al indicador global. Este desempeño estuvo impulsado por mayores ingresos de la banca comercial de Honduras derivados del aumento en las tasas de interés activas, así como por una reducción en los costos financieros asociados a depósitos, reporta el BCH.

En el sector de telecomunicaciones, la actividad creció 3,8 %, consolidándose como un pilar dentro de la estructura productiva. Sin embargo, el BCH señala una desaceleración en la telefonía tradicional, en contraste con el fuerte avance del acceso a internet, que aumentó 8,2 % impulsado por la creciente demanda de conectividad, el auge de plataformas digitales y la expansión de servicios de banda ancha. El comercio también mostró señales de recuperación al expandirse 3,1 %, favorecido por el repunte en la venta de vehículos, equipos electrónicos, combustibles, alimentos y prendas de vestir. Este comportamiento sugiere una mejora gradual en el consumo interno, uno de los motores de la economía hondureña. Por su parte, el sector agrícola creció 3,8 %, revirtiendo la caída observada el año anterior. La recuperación estuvo marcada por mejores resultados en cultivos como palma africana, caña de azúcar, melón y piña, tras los impactos climáticos de finales de 2024. Asimismo, el café continuó beneficiándose de precios internacionales elevados, lo que ha incentivado inversiones en productividad y calidad.