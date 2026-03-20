Economía de El Salvador rompe bajos niveles de crecimiento por la diversificación

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La previsión oficial de un alza del PIB de alrededor del 4 % en el 2025 "representa una nueva línea de base para seguir avanzando" en el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por Agencia EFE La expansión del producto interno bruto (PIB) de El Salvador en el 2025 se situó en alrededor del 4 %, rompiendo con ello años de hacerlo a un "promedio del 2 %", afirmó la ministra salvadoreña de Economía, María Luisa Hayem, y destacó que la diversificación ha marcado este crecimiento. La previsión oficial de un alza del PIB de alrededor del 4 % en el 2025 "representa una nueva línea de base para seguir avanzando" en el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), afirmó Hayem durante una intervención en el Foro Unión Europea (UE)- Centroamérica (CA) 2026, que se desarrolla en la capital panameña.

"Nuestra economía crece significativamente diversificada", dijo la funcionaria del Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con el argumento de que en el tercer trimestre del año pasado "16 de 19 sectores estaban creciendo". Señaló que entre 2019 y 2025 el turismo se ha expandido un "92 %", situando a El Salvador como "el tercer país del mundo que más crece" en ese sector. Otra prueba de dinamismo económico es el sector de la construcción, que "crecía un 27 %" en el tercer trimestre de 2025 con la participación de empresas europeas, que juegan un rol importante no solo en la expansión de la economía sino también en la transformación de la infraestructura salvadoreña, señaló Hayem. A juicio de la ministra salvadoreña, el Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica firmado en el 2012 y con el pilar comercial vigente desde 2013, "toma cada vez más relevancia" para beneficio de dos bloques "que se complementan".