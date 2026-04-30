Guatemala registra su segundo nivel más bajo de homicidios en ocho años

Centroamérica & Mundo

Entre enero y marzo se contabilizaron 615 homicidios, lo que convierte a 2026 en el segundo año con menor incidencia de muertes violentas en los últimos ocho años, solo por detrás de 2024, cuando se reportaron 589 casos en el mismo lapso.

Por revistaeyn.com El inicio de 2026 deja señales alentadoras en materia de seguridad en Guatemala. De acuerdo con el más reciente informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Guatemala registró una reducción en los homicidios durante el primer trimestre del año, consolidando una tendencia a la baja que se ha venido observando en los últimos períodos. Entre enero y marzo se contabilizaron 615 homicidios, lo que convierte a 2026 en el segundo año con menor incidencia de muertes violentas en los últimos ocho años, solo por detrás de 2024, cuando se reportaron 589 casos en el mismo lapso.

El informe detalla que esta reducción también se observa en la comparación interanual. En el primer trimestre de 2025 se registraron 781 homicidios, por lo que la cifra de 2026 representa 166 casos menos. Esta caída se distribuye de manera consistente a lo largo de los tres meses analizados, lo que refuerza la tendencia positiva. Enero abrió el año con 204 homicidios, una disminución de 48 respecto a los 252 reportados en el mismo mes del año anterior. En febrero se registró la reducción más significativa, al pasar de 252 a 172 casos, es decir, 80 homicidios menos. Marzo, aunque fue el mes con mayor número de hechos violentos en lo que va del año, también mostró una mejora: 237 homicidios frente a los 275 contabilizados en marzo de 2025, una diferencia de 38 casos. A pesar de este repunte relativo en marzo, el CIEN subraya que la tendencia interanual continúa descendente. Actualmente, la tasa de homicidios se sitúa en 16.3 por cada 100 mil habitantes, un indicador que confirma la evolución favorable de la seguridad en Guatemala, al menos en el corto plazo.