El Salvador: Fiscalía desarrolla plataforma de IA para la presentación de denuncias

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Este sistema operaría, de acuerdo con la Fiscalía General, a través de canales como WhatsApp y portales web, "permitiendo a los usuarios presentar denuncias en lenguaje natural y adjuntar evidencia como fotografías o documentos".

Por Agencia EFE El Salvador busca ampliar el uso de la inteligencia artificial (IA), que aplica actualmente en un sistema de telemedicina, a un sistema de denuncias de la Fiscalía General de la República (FGR) para "transformar" y acercar el acceso a la justicia. Según informó la FGR, se "está desarrollando una innovadora plataforma de inteligencia artificial soberana diseñada para transformar el acceso a la justicia en El Salvador", sin detallar si este proyecto se trabaja en conjunto con Google, cuya IA se usa en un programa de telemedicina presentado el año pasado por el presidente Nayib Bukele.

La entidad explicó que se trata de un "enlace virtual de asistencia" que "permitirá recibir, estructurar y calificar legalmente denuncias ciudadanas a través de canales digitales y presenciales, optimizando el proceso desde el primer contacto hasta la llegada del caso al fiscal". "Con esta herramienta, cada denuncia es procesada de forma eficiente, organizada y con trazabilidad completa, fortaleciendo la respuesta institucional", puntualizó.

Indicó que mediante este sistema, del que no se indicó en qué etapa de desarrollo se encuentra, "la información proporcionada por ciudadanos, ya sea en texto o voz, es organizada automáticamente, validada con registros oficiales y transformada en una denuncia formal con clasificación del delito, artículo penal aplicable y nivel de prioridad". Este sistema operaría, de acuerdo con la Fiscalía General, a través de canales como WhatsApp y portales web, "permitiendo a los usuarios presentar denuncias en lenguaje natural y adjuntar evidencia como fotografías o documentos". Tendría, de acuerdo con la fuente, una "disponibilidad 24/7, operación 100 % en infraestructura propia, auditabilidad total y ausencia de dependencia de proveedores externos".