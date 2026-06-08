El Salvador: Denuncian efectos de Ley de Agentes Extranjeros a un año de su vigencia

POR EFE

Las organizaciones aglutinadas en el Equipo Regional de Monitoreo de Derechos Humanos de Centroamérica denunciaron este lunes los efectos de la Ley de Agentes Extranjeros sobre la libertad de asociación y expresión a un año de su entrada en vigor en El Salvador.

La Ley de Agentes Extranjeros, que está en vigor desde el 7 de junio de 2025, grava con un impuesto del 30 % a la ayuda extranjera, contempla multas y sanciones penales, fue promovida por el presidente Nayib Bukele, que acusa a las organizaciones humanitarias de ser de "oposición".

Organizaciones como Cristosal, Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fesfad), Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entre otras han cerrado operaciones en El Salvador a raíz de esta ley.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por los impactos que esta normativa ha generado sobre el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, particularmente sobre la libertad de asociación, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la defensa de derechos humanos", expusieron las ONG aglutinadas en el Equipo Regional de Monitoreo de Derechos Humanos de Centroamérica en un comunicado difundido en San Salvador.