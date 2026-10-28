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El Salvador despliega unos 1.300 soldados en Haití para hacer frente a las pandillas

El país centroamericano, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas, se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños cuyo paradero se desconoce.

Por Agencia EFE El contingente militar desplegado por El Salvador en Haití suma ya unos 1.300 soldados con la llegada de un nuevo grupo de 690 militares, según dijeron fuentes oficiales citadas por medios locales. El país centroamericano, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños cuyo paradero se desconoce.

"Este despliegue se realiza en comunicación con el Gobierno haitiano. Es un país amigo que ayuda. No es una invasión del país", dijo una fuente gubernamental a Le Nouvelliste, el diario más antiguo de Haití. Según distintos medios haitianos, el equipamiento para estas tropas fue trasladado en tres aviones en los últimos días y se esperan más recursos para reforzar las capacidades de las fuerzas que combaten a las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe. Sobre el hermetismo que rodea el despliegue militar salvadoreño, la fuente señaló: "El Gobierno prefiere callar y actuar". En Puerto Príncipe se habla de la posible llegada de otros vuelos chárter procedentes de El Salvador, cuyo despliegue militar se desarrolla al margen del mandato definido en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la operación de la GSF.