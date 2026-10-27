Escepticismo por plan de Bukele para liberar a 50% de colaboradores de pandillas

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El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que suspende garantías constitucionales y ha dejado más de 96.000 detenidos a los que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas o colaborar con ellas.

Por Agencia EFE Organizaciones de El Salvador y relatores expusieron su escepticismo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el plan anunciado por el presidente Nayib Bukele de dar beneficios carcelarios a aproximadamente un 50 % de los colaboradores casuales de las pandillas en prisión. Las dudas sobre dicho plan de libertad carcelaria fueron presentadas durante la audiencia 'El Salvador. Situación de las personas privadas de libertad en el marco de estado de excepción', celebrada en el marco del 197 período de sesiones de la CIDH, en Ciudad de Panamá, y que no contó con representantes del Estado Salvadoreño.

"¿Se reabrirán los casos ya cerrados, o solo se revisarán los que aún no están pendientes. ¿Quiénes tendrán prioridad? ¿Las personas adultas, menores o las personas con problemas de salud? Todo esto nos hace preguntarnos más", dijo el relator para El Salvador de la CIDH, Riyad Insanally. La primera vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, señaló durante su intervención que la Comisión "queda a disposición para ofrecer cooperación técnica, si es el caso, para este supuesto plan" de beneficios carcelarios, y además anunció su compromiso de "trasladar esas preguntas al Estado Mayor".

Para que algunos medios no sigan tergiversando lo que dije, aquí está la explicación completa.Con dibujitos y todo 😘 https://t.co/AHFK1sKxYt — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 17, 2026

Esta audiencia se ha llevado a cabo, de manera fortuita, días después de que Bukele anunciara un plan para dar beneficios carcelarios a aproximadamente un 50 % de los colaboradores casuales de las pandillas detenidos durante el régimen de excepción vigente desde 2022, que podría afectar a unos 5.000 presos aproximadamente. "Primero lo que se tiene que hacer es trabajar en una iniciativa de ley (con) el ministro de Seguridad y Justicia; (luego) que vaya a la Asamblea Legislativa (Parlamento), y se determine la responsabilidades de cada persona en la estructura", dijo a EFE la directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario para El Salvador, Ingrid Escobar.