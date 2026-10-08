Centroamérica & Mundo

Decretan estado de emergencia por la sequía en El Salvador

Según la información oficial, el fenómeno de El Niño comenzó en El Salvador entre junio y julio pasados, causado sequía, calor extremo y escasez de lluvias, y se espera que el impacto mayor se presentará entre enero y abril de 2027.

Por Agencia EFE La Asamblea Legislativa de El Salvador decretó un estado de emergencia nacional por los efectos de la sequía generara por el fenómeno de El Niño, que ha puesto en riesgo la cosecha de granos básicos en el país centroamericano. Según la información oficial, el fenómeno de El Niño comenzó en El Salvador entre junio y julio pasados, causado sequía, calor extremo y escasez de lluvias, y se espera que el impacto mayor se presentará entre enero y abril de 2027.

"Declárase Estado de Emergencia Nacional, en todo el territorio de la República a partir de la entrada en vigencia del presente decreto", establece el decreto aprobado por 59 votos de sesenta diputados y que regirá durante seis meses. Entre las medidas que establece la declaración de emergencia están "el resguardo y protección de la seguridad alimentaria y nutricional de la población en general y de los afectados por la situación meteorológica en particular". Además de "la prevención de impactos negativos en la producción nacional, particularmente en el área de la agricultura, la agroindustria y la ganadería". El estado de emergencia nacional se da más de cuarenta días después de que el Gobierno declaró una alerta roja por la sequía, lo que para los diputados "evidencia la existencia de un riesgo que requiere la adopción de medidas extraordinarias, coordinadas y oportunas".