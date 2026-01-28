Centroamérica & Mundo

El Salvador, entre los fundadores de la Junta de Paz impulsada por Trump

La Junta de Paz, nacida tras la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre de 2025 que respaldó el plan de Trump para Gaza, tiene como objetivo supervisar la reconstrucción del enclave palestino tras la ofensiva israelí desencadenada por los ataques del 7 de octubre de 2023, así como impulsar un proceso de desmilitarización y retiro del poder de Hamás.

Por revistaeyn.com La Junta de Paz creada por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza, divulgó este martes los nombres de 26 países miembros fundadores en su cuenta oficial de X. Por la región centroamericana, El Salvador figura entre los miembros fundadores, sin embargo, es la incorporación más reciente a la lista, indica la comunicación.

La Junta de Paz publicó en X una serie de mensajes lo largo de varias horas en los que daba la "bienvenida" a cada país a esta "creciente organización internacional", con una imagen simple en la que constaba el nombre y la bandera del estado junto a la estadounidense. El presidente Nayib Bukele no dio más detalles, pero sí dio RT en la red X al anuncio de la Junta de Paz. No es de extrañar, ya que Bukele mantiene una buena relación con Trump y la nueva administración de Estados Unidos, de hecho, ha estado en la Casa Blanca y al país han llegado diversas delegaciones estadounidenses.

Esta semana, la Casa Blanca indicó que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte del organismo, que busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.



¿QUIÉNES SON LOS FUNDADORES DE LA JUNTA DE PAZ?