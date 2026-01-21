Centroamérica & Mundo

ANALISIS. Davos 2026 y los cinco ejes de un mundo sin brújula

En las primeras jornadas, el Foro Económico Mundial de Davos 2026 dejó una certeza inquietante: el mundo ya no discute cómo reformar el orden global, sino cómo moverse sin él. Analizamos cinco ejes que ayudan a entender el caos del momento y las preguntas que se abren.

Por: Norma Lezcano / revistaeyn.com Las dos primeras jornadas del Foro Económico Mundial de Davos 2026 dejaron una sensación difícil de disimular incluso en el escenario que, desde hace décadas, se propone como el gran santuario del consenso global. Esta vez, el “espíritu de diálogo” invocado por los organizadores convivió con una constatación compartida —aunque expresada en tonos distintos—: el viejo orden mundial no está en crisis, está terminado. Desde la advertencia del primer ministro canadiense Mark Carney —“la geopolítica de las grandes potencias no tiene freno”—hasta la frase del presidente francés Emmanuel Macron —“nos dirigimos hacia un mundo sin ley”—, pasando por las provocaciones unilaterales que fue anticipando el presidente Donald Trump (quien dará este miércoles un esperado discurso), Davos funcionó hasta ahora más como un espejo del desorden que como un laboratorio de soluciones. A partir de los hechos y declaraciones registrados en las dos primeras jornadas de Davos 2026, emergen cinco ejes que ayudan a leer este nuevo tiempo incierto: La muerte del orden basado en normas (y la dificultad de nombrar lo que viene)

El presidente Mark Carney fue el político que puso palabras al clima general: “El viejo orden mundial no va a ser recompuesto”. No habló de transición, sino de ruptura. La diferencia no es semántica: una transición supone dirección; una ruptura, vacío. La idea de un mundo gobernado por reglas compartidas —comercio, seguridad, instituciones multilaterales— aparece erosionada no por actores marginales, sino por las grandes potencias que lo construyeron. La integración económica, dijo Carney, dejó de ser un beneficio mutuo para convertirse en un instrumento de subordinación. Aquí surge la primera gran pregunta: ¿Puede existir estabilidad sin un marco normativo común o estamos entrando en una etapa de improvisación permanente? 2. El regreso explícito de la ley del más fuerte Si el multilateralismo se debilita, lo que emerge no es el vacío, sino la fuerza desnuda. Macron lo expresó sin rodeos: “No debemos aceptar pasivamente la ley del más fuerte”. Pero el problema es que esa ley ya opera.

Las amenazas de aranceles de EE.UU. a países aliados por maniobras militares en Groenlandia, la presión territorial sobre un territorio autónomo de Dinamarca y la utilización del comercio como arma configuran un escenario que muchos creían superado. El dato más inquietante no es solo el conflicto, sino su naturalización: sanciones, represalias y coerción se presentan como herramientas normales de política exterior entre aliados históricos. La pregunta que flota en Davos es incómoda: ¿Qué frena hoy a una potencia cuando el costo de violar reglas es menor que el beneficio inmediato? 3. Las potencias medias ante el dilema: aislamiento o coaliciones Canadá aparece como un caso paradigmático. Por primera vez en más de un siglo, sus Fuerzas Armadas analizaron un escenario teórico de invasión desde Estados Unidos. Aunque se considere improbable, el solo hecho de modelizarlo es un síntoma del momento. Carney planteó el dilema central de las potencias medias: levantar muros y aislarse —un “mundo de fortalezas” más pobre y frágil— o construir coaliciones funcionales, temáticas, densas, que sustituyan a los grandes consensos perdidos. Europa parece transitar la misma encrucijada, debatiendo si activar su “bazuca comercial” (como lo definió el presidente Macron) mientras insiste en la cooperación. La cuestión es si estas coaliciones pueden compensar la ausencia de un árbitro global creíble. La duda persiste: ¿Las alianzas flexibles son una solución duradera o apenas un parche frente al desorden estructural? 4. La erosión —y la competencia— de las instituciones multilaterales La creación por parte de Trump de una Junta de la Paz para Gaza que compite abiertamente con la ONU es, quizá, uno de los gestos más reveladores del fin del multilateralismo. No se trata solo de una señal de desconfianza hacia Naciones Unidas, sino de sustituirla por un mecanismo personalista, con poder de veto concentrado y acceso condicionado por aportes financieros.