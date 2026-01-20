Donald Trump advierte al no lograr el Nobel "ya no se siente obligado a pensar solo en paz", ¿esto es real?

Por revistaeyn.com

¿Donald Trump ya no piensa solo en paz? Esa es la pregunta que ha surgido luego de darse a conocer una carta que enviara el presidente estadounidense al primer ministro noruego, Jonas Gahr.

Sobre si es cierto esta carta, sí, es real. La misma indica que ya no piensa solo en paz después de que Noruega no le concediera el Nobel de la Paz.

"Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos", dice en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin.

El líder republicano vinculó la amenaza expansionista de Estados Unidos sobre Groenlandia a no haber conseguido esa distinción.

"Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto 'derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos", añade.

En su opinión, él ha hecho "más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación".

"Ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia", concluye.

El Comité Noruego del Nobel concedió su distinción de 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela".