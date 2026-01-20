Donald Trump advierte al no lograr el Nobel "ya no se siente obligado a pensar solo en paz", ¿esto es real?

Por revistaeyn.com
¿Donald Trump ya no piensa solo en paz? Esa es la pregunta que ha surgido luego de darse a conocer una carta que enviara el presidente estadounidense al primer ministro noruego, Jonas Gahr.
Sobre si es cierto esta carta, sí, es real. La misma indica que ya no piensa solo en paz después de que Noruega no le concediera el Nobel de la Paz.
"Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos", dice en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin.
El líder republicano vinculó la amenaza expansionista de Estados Unidos sobre Groenlandia a no haber conseguido esa distinción.
"Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto 'derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos", añade.
En su opinión, él ha hecho "más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación".
"Ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia", concluye.
El Comité Noruego del Nobel concedió su distinción de 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela".
No obstante, en un encuentro en la Casa Blanca el pasado 15 de enero, Machado le regaló su medalla como muestra de gratitud por el operativo estadounidense que depuso a Nicolás Maduro a principios de mes, aunque desde Oslo ya se ha recordado que la distinción es intransferible.
Trump ha insistido este lunes en que ha llegado el momento de "eliminar" la "amenaza rusa" de Groenlandia.
"Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará", señaló en su red social, Truth Social.
Pese a que el primer ministro defendió que la decisión de otorgarle el premio a la líder opositora venezolana María Corina Machado depende del "Comité Nobel independiente y no del Gobierno noruego", Trump lo rechazó.
"Noruega lo controla totalmente, a pesar de lo que digan", afirmó en la entrevista. "Les gusta decir que no tienen nada que ver con ello, pero tienen mucho que ver".
USARÁ LA FUERZA PARA QUEDARSE CON GROENLANDIA
Trump se negó a aclarar este lunes si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia poco después de advertir en una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz" después de que no le concedieran el Premio Nobel.
"Sin comentarios", dijo en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.
El mandatario defendió su intención de anexionar el territorio autónomo danés unos días después de amenazar con un arancel del 10 %, a partir del 1 de febrero, a los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviados a EE.UU. por oponerse a sus planes.
El gravamen, que afectaría a aliados de Washington en la OTAN, se ampliará hasta un 25 %, a partir del 1 de junio de 2026, y será "exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia".
Preguntado por si seguirá adelante con sus planes arancelarios si no se llega a un acuerdo antes, Trump dijo: "Sí, al 100 %".
El mandatario cargó contra los líderes europeos que se han opuesto a sus planes expansionistas porque, según él, son necesarios para proteger la seguridad de EE.UU. ante las amenazas externas.
La patronal de la Unión Europea (UE), BusinessEurope, alertó este martes de que la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos a socios que rechazan el plan de su presidente, Donald Trump, de adquirir Groenlandia, socavaría las relaciones transatlánticas.
“Los aranceles adicionales no beneficiarán a nadie y podrían socavar gravemente la relación” transatlántica, aseguró en un comunicado la patronal.
Como la mayor organización empresarial de Europa e interlocutor europeo reconocido, BusinessEurope aglutina a 43 federaciones empresariales nacionales.
Con información de EFE