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El Salvador ha eliminado el tracoma como problema de salud pública, valida OMS

El tracoma, causado por una bacteria, se transmite mediante el contacto con secreciones oculares y nasales de personas infectadas y se la considera una enfermedad fuertemente asociada con la pobreza y la falta de acceso a los servicios básicos, incluidos agua, higiene y saneamiento.

Por Agencia EFE La Organización Mundial de la Salud (OMS) validó que El Salvador ha eliminado como problema de salud pública el tracoma, una enfermedad que es la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo. "Felicito a El Salvador por este notable logro. Es una demostración del poder del compromiso político, la inversión estratégica y la participación comunitaria", comentó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La meta es eliminar el tracoma, una enfermedad tropical considerada desatendida, en todo el mundo para 2030. Para lograr una validación de este tipo, un país debe pasar por un proceso de varios años en cuya etapa final se verifica la capacidad de un sistema de salud para detectar, investigar y responder a posibles casos en el futuro. Entre 2023 y 2026, El Salvador realizó evaluaciones en las que no hubo evidencia de transmisión activa de esta enfermedad ni se detectaron signos de la misma en niños ni casos avanzados que pudieran provocar ceguera en adultos.