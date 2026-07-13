Panamá otorgó 39 % más certificados de residencia a inversionistas a junio

Por revistaeyn.com
El Programa de Residencia Permanente para Inversionistas Calificados continúa consolidándose como una herramienta estratégica para fortalecer la atracción de inversión extranjera y posicionar a Panamá como un destino competitivo para quienes buscan establecer capital en el país.
Las cifras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá reflejan que entre julio de 2025 y junio de 2026 se otorgaron 268 certificados, respaldados por inversiones que totalizaron US$113.6 millones.
En comparación con el período comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025, cuando se emitieron 193 certificados asociados a inversiones por más de US$ 90.1 millones, se registraron 75 certificados adicionales (un aumento de 39 %) y un incremento superior a US$23.4 millones en inversiones.
El crecimiento del programa responde a los esfuerzos institucionales para fortalecer su promoción en mercados estratégicos y a la modernización de trámites a través de la nueva plataforma de Inversionista Calificado.
“Esta transformación ha permitido agilizar la gestión de las solicitudes y duplicar la cantidad de certificados emitidos por mes”, detalló Katherine Cardoze, directora nacional de Inversiones del MICI.
En cuanto a las modalidades de inversión, el segmento inmobiliario se mantiene como la principal opción entre los solicitantes, al representar el 87.3 % de los certificados emitidos. Le siguen los depósitos a plazo fijo, con 7.5 %, y la inversión en valores, con 5.2 %. En el primer año, estas modalidades representaron 85.5 %, 8.3 % y 6.2 %, respectivamente.
El perfil de los inversionistas también reflejó la creciente proyección internacional del programa. Durante el período analizado, se recibieron solicitudes de inversionistas provenientes de países de América, Europa y Asia, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Colombia, México, Brasil, España, Alemania, Suiza, Rusia y China. Esta diversidad geográfica evidencia el interés sostenido de distintas regiones del mundo por invertir y establecerse en Panamá.