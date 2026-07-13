Panamá otorgó 39 % más certificados de residencia a inversionistas a junio

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El segmento inmobiliario se mantiene como la principal opción entre los solicitantes de Residencia Permanente para Inversionistas Calificados en Panamá, al representar el 87.3 % de los certificados emitidos.

Por revistaeyn.com El Programa de Residencia Permanente para Inversionistas Calificados continúa consolidándose como una herramienta estratégica para fortalecer la atracción de inversión extranjera y posicionar a Panamá como un destino competitivo para quienes buscan establecer capital en el país. Las cifras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá reflejan que entre julio de 2025 y junio de 2026 se otorgaron 268 certificados, respaldados por inversiones que totalizaron US$113.6 millones.

En comparación con el período comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025, cuando se emitieron 193 certificados asociados a inversiones por más de US$ 90.1 millones, se registraron 75 certificados adicionales (un aumento de 39 %) y un incremento superior a US$23.4 millones en inversiones. El crecimiento del programa responde a los esfuerzos institucionales para fortalecer su promoción en mercados estratégicos y a la modernización de trámites a través de la nueva plataforma de Inversionista Calificado. “Esta transformación ha permitido agilizar la gestión de las solicitudes y duplicar la cantidad de certificados emitidos por mes”, detalló Katherine Cardoze, directora nacional de Inversiones del MICI.