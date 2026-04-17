Turismo en Nicaragua creció 11,6 % en 2025 y superó los US$1.000 millones

Por revistaeyn.com
La actividad turística en Nicaragua mostró un desempeño sólido en 2025, con un crecimiento de dos dígitos en sus principales indicadores, según el más reciente informe de la Cuenta Satélite de Turismo publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN).
El valor agregado turístico alcanzó los 39.245.7 millones de córdobas, equivalentes a aproximadamente US$1.068 millones, lo que representó un incremento interanual de 11,6 % frente a los cerca de US$957 millones registrados en 2024 (C$35.152.8 millones). No obstante, su peso relativo en la economía bajó levemente, al pasar de 5,5 % en 2024 a 5,4 % en 2025, señala el BCN.
El informe del BCN destaca que las actividades con mayor contribución al valor agregado fueron los servicios de restaurantes (35,8 %), alojamiento (17,5 %), transporte (8,5 %) y recreación (4,6 %), confirmando el predominio de los servicios vinculados al consumo directo de los visitantes.
En cuanto a la producción turística, esta sumó 79.550.5 millones de córdobas (unos US$2.165 millones de dólares), con un crecimiento de 11,8 % respecto a 2024, cuando se ubicó en aproximadamente US$1,936 millones.
Por su parte, el consumo turístico total alcanzó 85.305.6 millones de córdobas, equivalentes a cerca de US$2.321 millones, también con un aumento interanual de 11.8 % frente a los aproximadamente US$2,075 millones de 2024.
El dinamismo del sector estuvo impulsado principalmente por el gasto de los residentes nacionales, que ascendió a 66,004.7 millones de córdobas (unos US$1.795 millones), con un crecimiento de 14,6 %. En contraste, el consumo de turistas no residentes fue más moderado, al situarse en 19.300.9 millones de córdobas (alrededor de US$525 millones), con un alza de 3,2 %, influido por un incremento del 4 % en el gasto promedio diario.
El patrón de consumo evidencia que los residentes concentraron su gasto en restaurantes (43.9 %) y otros bienes y servicios turísticos (35.2 %), mientras que los visitantes extranjeros destinaron principalmente sus recursos a restaurantes (34.1 %), alojamiento (27.7 %) y transporte (14 %).
Finalmente, el turismo emisor —es decir, el gasto de nicaragüenses en el exterior— totalizó 14,273.9 millones de córdobas (unos US$388 millones de dólares), con un crecimiento de 8,6 % interanual. Este gasto se concentró principalmente en transporte (43.3 %), seguido por la compra de bienes y servicios (22.7 %).