Turismo en Guatemala creció 2,1 % durante el primer cuatrimestre

Centroamérica & Mundo

ONU Turismo señala que el fortalecimiento de las conexiones internacionales es clave para impulsar la actividad turística, una tendencia que Guatemala ha aprovechado mediante la apertura de nuevas rutas.

Por revistaeyn.com Guatemala mantiene una tendencia positiva en la recuperación y fortalecimiento de su industria turística. Durante los primeros cuatro meses de 2026, el país registró un crecimiento del 2,1 % en la llegada de visitantes internacionales en comparación con el mismo período del año anterior, según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Las cifras muestran que entre enero y abril ingresaron a Guatemala un millón 126.254 visitantes no residentes, superando los un millón 102.778 registrados en el mismo lapso de 2025.

Este comportamiento cobra especial relevancia en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las pérdidas que enfrenta el turismo mundial debido al impacto de los conflictos en Oriente Medio, de acuerdo con reportes de ONU Turismo. Los resultados reflejan un crecimiento sostenido durante buena parte del año. En enero, las llegadas internacionales a Guatemala aumentaron un 9 %; en febrero, un 7 %; y en marzo, un 6 %. Aunque abril registró una disminución del 11 %, el comportamiento es considerado habitual debido a la finalización del período vacacional de Semana Santa, uno de los momentos de mayor movimiento turístico en la región. El dinamismo también se observa en los principales mercados emisores de turistas hacia Guatemala. Honduras encabeza la lista con un incremento del 56 % en las visitas durante el primer cuatrimestre. Le siguen Colombia, con un crecimiento del 28 %, y México, con un 23 %. Estos datos evidencian un mayor interés de los viajeros latinoamericanos por los atractivos culturales, naturales y gastronómicos del país.