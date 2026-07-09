Gobierno de Honduras impulsa nuevas inversiones para fortalecer el empleo

Por revistaeyn.com
El conglomerado empresarial Grupo Castillo Hermanos se encuentra analizando nuevas oportunidades para ampliar su inversión, fortalecer su capacidad productiva y generar más puestos de trabajo en Honduras, luego de sostener un encuentro entre los ejecutivos de la corporación y el presidente Nasry Asfura.
En ese contexto, Asfura, reiteró el compromiso de su administración para garantizar seguridad jurídica, estabilidad y reglas claras que permitan a las empresas desarrollar sus proyectos con confianza, fortaleciendo la competitividad del país y atrayendo nuevos capitales.
Grupo Castillo Hermanos es uno de los conglomerados empresariales más importantes de Centroamérica, con más de 140 años de experiencia en las industrias de alimentos y bebidas. La compañía emplea a más de 20.000 personas, opera 36 plantas de producción y comercializa más de 75 marcas que llegan a 230.000 puntos de venta distribuidos en 39 países.
La empresa mantiene presencia en Honduras desde 2003, con operaciones industriales en Comayagua, y actualmente evalúa nuevas oportunidades para incrementar su capacidad productiva, ampliar sus inversiones y crear más fuentes de empleo para los hondureños.
Por su parte, los representantes de Grupo Castillo Hermanos destacaron la apertura al diálogo mostrada por el Gobierno y manifestaron su disposición de continuar invirtiendo en Honduras, al considerar al país un mercado estratégico para el desarrollo de sus operaciones en la región.
La reunión finalizó con el compromiso de continuar impulsando iniciativas conjuntas que favorezcan el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de oportunidades para miles de familias hondureñas.