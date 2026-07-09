Gobierno de Honduras impulsa nuevas inversiones para fortalecer el empleo

El conglomerado empresarial Grupo Castillo Hermanos se encuentra analizando nuevas oportunidades para ampliar su inversión, fortalecer su capacidad productiva y generar más puestos de trabajo en Honduras, luego de sostener un encuentro entre los ejecutivos de la corporación y el presidente Nasry Asfura.

En ese contexto, Asfura, reiteró el compromiso de su administración para garantizar seguridad jurídica, estabilidad y reglas claras que permitan a las empresas desarrollar sus proyectos con confianza, fortaleciendo la competitividad del país y atrayendo nuevos capitales.

Grupo Castillo Hermanos es uno de los conglomerados empresariales más importantes de Centroamérica, con más de 140 años de experiencia en las industrias de alimentos y bebidas. La compañía emplea a más de 20.000 personas, opera 36 plantas de producción y comercializa más de 75 marcas que llegan a 230.000 puntos de venta distribuidos en 39 países.

La empresa mantiene presencia en Honduras desde 2003, con operaciones industriales en Comayagua, y actualmente evalúa nuevas oportunidades para incrementar su capacidad productiva, ampliar sus inversiones y crear más fuentes de empleo para los hondureños.