El Salvador se prepara para construir su primer metrocable

Por revistaeyn.com

El Salvador tendrá su primer sistema de metrocable. Así lo confirmó el ministro de Obras Pública, Romeo Rodríguez, indicando que la obra iniciará su construcción en octubre de 2025.

El sistema de transporte de pasajeros tipo teleférico funcionará en las zonas más transitadas del país. Según lo confirmado, el recorrido (que será el primer tramo) iniciará en la ciudad de Mejicanos y finalizará en el Centro Histórico. Conectará con la Universidad de El Salvador (UES) y el Centro de Gobierno.

El viaje entre ambos puntos tardará 15 minutos, en un recorrido de unos 3.36 kilómetros.

"Actualmente, ir de Mejicanos al centro histórico puede tardar hasta 45 minutos en hora pico. Con el nuevo teleférico, este mismo trayecto se reducirá a solo 15 minutos, sin tráfico y sin necesidad de conducir o tomar el bus", agregó Nelson Reyes, viceministro de transporte de El Salvador.