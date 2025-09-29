Avanza desarrollo del proyecto del Aerometro en Guatemala

Rodríguez informó que ya se tiene la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

La construcción del proyecto de transporte colectivo Aerometro que conectará Mixco con la capital de Guatemala está a un paso de iniciar. Durante el último foro previo al Encuentro Nacional de Empresarios ENADE 2025, asistió Roberto Rodríguez, Director de Corporación Victoria, desarrollador del proyecto del Aerometro quien ofreció más detalles del proyecto.

Además, indicó que se tienen avances considerables con los últimos permisos que faltan y con ello anunció que se tiene previsto que la obra inicie su construcción el próximo mes, es decir, en octubre.

Rodríguez comentó que este proyecto data desde 2015, cuando se iniciaron los estudios preliminares para tener todas las especificaciones.

Es hasta en 2020 cuando se lanza la licitación, aunque tuvo que pasar por aprobación en el Congreso de la República. En 2022 la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución que permite a las municipalidades, por su autonomía, dar en concesión servicios públicos.

El aerometro será un corredor que conectará Molino de las Flores y la plaza España. Estará transportando un promedio de 5.500 pasajeros por hora en cada sentido.

Se calcula que tendrá una capacidad máxima de 374.000 usuarios diarios. Además, se espera que esto mejore la calidad de vida de los habitantes de Mixco y la ciudad de Guatemala, ya que se reducirán los tiempos de viaje en un 75 % y se disminuirá a la contaminación ambiental.