El Salvador, tras la pista de "banda trasnacional" de estafadores

POR EFE El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, denunció este miércoles la presencia en el país de una "estructura de crimen organizado trasnacional" dedicada "a la estafa, al hurto informático y al lavado de dinero y activos", al mismo tiempo que reportó la captura de 114 personas -"entre salvadoreños y extranjeros"- "vinculados" a dicha banda. Delgado explicó en una conferencia de prensa -en la que no permitió preguntas a los periodistas- que la banda denominada 'Escudo Virtual' comenzó a ser desmantelada en mayo pasado y "tienen presencia en Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela, Ecuador y México". Señaló que, en el caso de El Salvador, la estructura "estaba compuesta por salvadoreños, venezolanos, guatemaltecos y colombianos", quienes "engañaban y amenazaban con el objetivo de apropiarse del patrimonio de salvadoreños valiéndose de ofertas de empleo irregulares, créditos inexistentes, alquileres ficticios, falsa llegada de maletas a las aduanas salvadoreñas y supuestas inversiones".

Indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha girado 130 órdenes de captura, de las que "ha hecho efectivas 114 capturas, 30 de estas personas detenidas en el acto de cometer el ilícito". Delgado señaló que "la mayoría de capturas se trata de salvadoreños", que han logrado identificar "4.728 casos que han afectado a cientos de víctimas" y que "hemos identificado a 549 personas relacionadas con estas actividades, entre nacionales y extranjeros". Además, de acuerdo con las investigaciones, el fiscal apuntó que "hemos detectado un movimiento financiero ilícito de aproximadamente 6 millones de dólares, canalizados a través de cuentas bancarias y remesas". Por su parte, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló en la misma conferencia de prensa que se han realizado los procesos correspondientes para que "se gire orden de captura contra extranjeros que ya han abandonado este país y que han estafado a cientos de personas". Según datos de la Fiscalía General, proporcionados por su titular, la entidad ha presentado entre enero de 2022 a septiembre del año en curso al menos 1.894 requerimientos contra salvadoreños que "han prestado sus cuentas bancarias para facilitar el cometimiento de delitos relacionados con la estafa o lavado de dinero".