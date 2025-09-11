El Salvador y Nicaragua tienen el mayor declive democrático, según estudio

Centroamérica & Mundo

El Salvador, Nicaragua y Haití- acapararon buena parte del declive democrático en el continente, con caídas significativas en el acceso a la justicia, elecciones creíbles, gobiernos electos y partidos políticos libres, según el informe anual de IDEA.

Por Agencia EFE El deterioro democrático generalizado a nivel global afecta también a América Latina, aunque muchos países mantienen un nivel básico estable, señaló el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). El Informe Global sobre el estado de la democracia, que elabora anualmente este organismo con sede en Estocolmo, resaltó que más países en el continente americano sufrieron caídas en al menos un indicador democrático que los que avanzaron en el último lustro.

"América Latina está en una especie de limbo. La mayoría de las democracias funcionan, pero son de baja calidad", explicó a EFE el secretario general de IDEA, el costarricense Kevin Casas-Zamora, que destacó el buen funcionamiento en representación y habló de "deudas pendientes" en asuntos como el estado de derecho. Tres países -El Salvador, Nicaragua y Haití- acapararon buena parte del declive democrático en el continente, con caídas significativas en el acceso a la justicia, elecciones creíbles, gobiernos electos y partidos políticos libres, según el informe anual de IDEA. Los dos primeros son además, con Perú, los que sufrieron mayores declives en la libertad de expresión. Casas-Zamora apuntó que la situación en Haití "excede el funcionamiento de la democracia, el Estado ha perdido el control sobre el territorio", mientras que Nicaragua lleva "muchos años de deterioro y sus instituciones ya no son democráticas".

INSEGURIDAD FRENTE AL ESTADO

El Salvador, por su parte, vive una situación de "estado de excepción" en la que la reducción de la criminalidad convive con "un aumento de tu inseguridad como ciudadano frente a la acción del Estado", según Casas-Zamora. "Entiendo que la gente esté profundamente ansiosa con la delincuencia en América Latina. Lo que es vital entender es que el precio para que las políticas de seguridad de Bukele (Nayib, presidente de El Salvador) funcionen es que sea una dictadura", advirtió el secretario general de IDEA. En el apartado de mejoras del desempeño democrático del informe de IDEA destacaron Honduras, en cinco indicadores; Brasil, con cuatro; Chile y República Dominicana (ambos con tres). Mientras la República Dominicana lleva tiempo "moviéndose en la dirección correcta", Casas-Zamora resaltó el caso de Brasil, con un avance "muy ligado al repunte tras el cambio de gobierno" y donde se han hecho valer las reglas del estado de derecho "ante el intento del presidente anterior de revertir el resultado electoral".