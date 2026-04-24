El turismo y el comercio impulsan la economía de Costa Rica

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Estados Unidos es el principal mercado de turistas para Costa Rica con 546.258 en el primer trimestre del año, seguido por Canadá con 146.841, Alemania con 29.474 y Francia con 28.634.

Por Agencia EFE El turismo y las exportaciones de bienes de Costa Rica marcaron los primeros meses del 2026 con crecimientos importantes a la vez que se mantienen como los principales sostenes de la economía del país en medio de un contexto internacional que las autoridades califican como complejo. Los datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) indican que en el primer trimestre de 2026 se registró la cifra récord de 959.738 turistas que llegaron al país por la vía aérea (8,5 % más que en ese periodo del 2024), con lo cual acumula seis meses consecutivos de crecimiento.

Este país centroamericano alberga alrededor del 6 % de la biodiversidad del planeta, lo cual se constituye en uno de sus principales atractivos, al igual que los deportes de aventura, los volcanes y las playas que son un imán para practicar el surf. Por ejemplo, Playa Jacó y Playa Hermosa, en la provincia de Puntarenas (Pacífico) son algunas de las mejores playas para el surf y, según los datos del ICT, el 16 % de los turistas que visitan el país practican ese deporte en algún momento de su estadía. En 2025 el turismo en Costa Rica alcanzó los 2,68 millones de visitantes, para un crecimiento de apenas el 0,8 %, aunque para este 2026 la tendencia apunta a una recuperación importante en un contexto que las autoridades califican como complejo por diversas condiciones internacionales. "El contexto actual del turismo y del mundo es sumamente retador, pero nos motiva a mejorar permanentemente nuestro producto y fortalecer nuestro modelo de desarrollo turístico sostenible", expresó el ministro de Turismo de Costa Rica, William Rodríguez.