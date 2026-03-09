Elecciones Colombia 2026: estos son los candidatos que competirán por Presidencia

Por: revistaeyn.com / Agencias
La carrera presidencial en Colombia comenzó a definirse tras las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas celebradas el 8 de marzo, que permitieron perfilar a varios aspirantes que competirán en la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo.
Las votaciones permitieron que tres bloques políticos —derecha, centro e izquierda— eligieran a sus candidatos mediante consultas internas, en una jornada en la que participaron más de 8 millones de votantes, una cifra inferior a la registrada en procesos similares en 2022.
El resultado dejó un escenario fragmentado, pero con varios nombres que empiezan a perfilarse como protagonistas de la disputa por la Casa de Nariño.
Paloma Valencia y la reorganización de la derecha
La Gran Consulta por Colombia, que reunió a sectores de centroderecha y derecha, fue ganada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, con más de tres millones de votos.
Valencia, cercana al expresidente Álvaro Uribe, se posiciona como una de las principales figuras del bloque conservador y buscará captar el voto tradicional de derecha en el país.
Sin embargo, dentro de ese mismo espacio político tendrá un competidor fuerte: el abogado Abelardo de la Espriella, candidato de perfil ultraconservador que se lanzó mediante firmas y que, según varias encuestas recientes, aparece como uno de los aspirantes con mayor intención de voto.
La disputa entre ambos refleja la reconfiguración de la derecha colombiana, que intenta reagruparse tras el gobierno de Gustavo Petro y frente al avance de la izquierda en el Congreso.
Iván Cepeda, el candidato del oficialismo
En el campo de la izquierda, el principal aspirante es el senador Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, el movimiento político del presidente Petro.
Cepeda lidera varias encuestas de intención de voto con una ventaja significativa sobre sus rivales, con cifras que rondan entre el 33 % y el 38 % en distintos sondeos nacionales.
El senador obtuvo además un fuerte respaldo dentro de su propio espacio político tras ganar la consulta interna del Pacto Histórico celebrada en octubre de 2025.
La consolidación de su candidatura coincide con el fortalecimiento electoral de la izquierda en el Congreso, donde el Pacto Histórico se convirtió en la fuerza con mayor representación en el Senado tras las elecciones legislativas.
El centro busca un espacio entre la polarización
El centro político también tendrá varios aspirantes en la contienda.
En la consulta denominada Consulta de las Soluciones, la vencedora fue la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, una figura del progresismo moderado que intenta posicionarse como alternativa frente a la polarización entre izquierda y derecha.
López deberá competir por ese espacio con el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, quien vuelve a presentarse como candidato tras haber disputado la presidencia en elecciones anteriores.
Ambos buscarán captar el voto de los sectores moderados del país, aunque el centro enfrenta dificultades para consolidar una candidatura fuerte frente al crecimiento electoral de los extremos del espectro político.
Roy Barreras y otras figuras de izquierda
Dentro del bloque de izquierda también aparece el exsenador Roy Barreras, quien ganó la consulta del Frente por la Vida, una alianza de organizaciones progresistas que no cuenta con el respaldo directo del Pacto Histórico.
En esa consulta también participó el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que quedó en segundo lugar.
Aunque Barreras logró imponerse en la votación interna, su desafío será competir con el peso político de Cepeda dentro del electorado progresista.
Un escenario electoral abierto
Además de los nombres que surgieron de las consultas, otras figuras políticas también participarán directamente en la primera vuelta, lo que anticipa una elección altamente fragmentada.
Entre ellos figuran el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, el empresario y exalcalde de Cali Maurice Armitage y otros aspirantes que buscan posicionarse como alternativas dentro de un electorado cada vez más dividido.
Las encuestas publicadas en Colombia muestran que la disputa presidencial tiende a concentrarse en torno a dos polos principales: la izquierda representada por Cepeda y la derecha encabezada por De la Espriella, mientras otros candidatos intentan consolidar sus bases electorales.
Las elecciones presidenciales de Colombia se observan con atención en toda América Latina debido al papel estratégico del país en temas como seguridad regional, lucha contra el narcotráfico y alianzas militares hemisféricas.
El resultado de los comicios podría redefinir el posicionamiento internacional de Colombia y su relación con iniciativas de seguridad continental, en un contexto de creciente tensión geopolítica en el continente.