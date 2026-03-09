Centroamérica & Mundo

Elecciones Colombia 2026: estos son los candidatos que competirán por Presidencia

La carrera para suceder a Gustavo Petro entra en una nueva etapa con la aparición de varios aspirantes de derecha y centro e izquierda. Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras se suman a figuras que lideran las encuestas, como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, en una contienda clave para el rumbo político y de seguridad de Colombia.

Por: revistaeyn.com / Agencias La carrera presidencial en Colombia comenzó a definirse tras las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas celebradas el 8 de marzo, que permitieron perfilar a varios aspirantes que competirán en la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo. Las votaciones permitieron que tres bloques políticos —derecha, centro e izquierda— eligieran a sus candidatos mediante consultas internas, en una jornada en la que participaron más de 8 millones de votantes, una cifra inferior a la registrada en procesos similares en 2022. El resultado dejó un escenario fragmentado, pero con varios nombres que empiezan a perfilarse como protagonistas de la disputa por la Casa de Nariño.

Paloma Valencia y la reorganización de la derecha

La Gran Consulta por Colombia, que reunió a sectores de centroderecha y derecha, fue ganada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, con más de tres millones de votos. Valencia, cercana al expresidente Álvaro Uribe, se posiciona como una de las principales figuras del bloque conservador y buscará captar el voto tradicional de derecha en el país. Sin embargo, dentro de ese mismo espacio político tendrá un competidor fuerte: el abogado Abelardo de la Espriella, candidato de perfil ultraconservador que se lanzó mediante firmas y que, según varias encuestas recientes, aparece como uno de los aspirantes con mayor intención de voto.

La disputa entre ambos refleja la reconfiguración de la derecha colombiana, que intenta reagruparse tras el gobierno de Gustavo Petro y frente al avance de la izquierda en el Congreso.

Iván Cepeda, el candidato del oficialismo

En el campo de la izquierda, el principal aspirante es el senador Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, el movimiento político del presidente Petro. Cepeda lidera varias encuestas de intención de voto con una ventaja significativa sobre sus rivales, con cifras que rondan entre el 33 % y el 38 % en distintos sondeos nacionales. El senador obtuvo además un fuerte respaldo dentro de su propio espacio político tras ganar la consulta interna del Pacto Histórico celebrada en octubre de 2025. La consolidación de su candidatura coincide con el fortalecimiento electoral de la izquierda en el Congreso, donde el Pacto Histórico se convirtió en la fuerza con mayor representación en el Senado tras las elecciones legislativas.

El centro busca un espacio entre la polarización

El centro político también tendrá varios aspirantes en la contienda. En la consulta denominada Consulta de las Soluciones, la vencedora fue la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, una figura del progresismo moderado que intenta posicionarse como alternativa frente a la polarización entre izquierda y derecha.

López deberá competir por ese espacio con el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, quien vuelve a presentarse como candidato tras haber disputado la presidencia en elecciones anteriores. Ambos buscarán captar el voto de los sectores moderados del país, aunque el centro enfrenta dificultades para consolidar una candidatura fuerte frente al crecimiento electoral de los extremos del espectro político.

Roy Barreras y otras figuras de izquierda

Dentro del bloque de izquierda también aparece el exsenador Roy Barreras, quien ganó la consulta del Frente por la Vida, una alianza de organizaciones progresistas que no cuenta con el respaldo directo del Pacto Histórico. En esa consulta también participó el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que quedó en segundo lugar. Aunque Barreras logró imponerse en la votación interna, su desafío será competir con el peso político de Cepeda dentro del electorado progresista.

Un escenario electoral abierto