Colombia: Suspensión del decreto del salario mínimo aviva debate entre sectores

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) respaldó la suspensión y señaló que el incremento del 23,7 % "no responde a la realidad económica del país".

La suspensión provisional del decreto que aumentó en un 23,7 % el salario mínimo de este año en Colombia avivó el debate entre el Gobierno, sindicatos y gremios empresariales, que desde diciembre venían advirtiendo sobre los efectos económicos y legales de un incremento tan alto.

"La ilegalidad del decreto era evidente", dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien afirmó que un aumento desmedido del salario mínimo puede poner en riesgo la generación y estabilidad de empleo formal y trasladarse a mayores precios de bienes y servicios.

En cambio, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, señaló en un comunicado que esa entidad no demandó en su momento el citado decreto y pidió a las empresas que, "en la medida de sus posibilidades se busquen mecanismos para no afectar a los trabajadores" pues se trata de hechos consumados "que como sociedad se deben asumir".

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

"Se han generado algunos derechos que consideramos no se deben afectar. Y hay que ser cuidadosos con eso", expresó Mac Master, habitualmente enfrentado con el presidente colombiano, Gustavo Petro.

El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, ordenó al Gobierno expedir en un plazo máximo de ocho días hábiles un decreto transitorio que determine el porcentaje de un aumento del mínimo mientras se adopta una decisión de fondo sobre el decreto original.

"El nuevo decreto debe contener una fundamentación económica detallada y verificable, explicando el tipo de valoración aplicada a cada criterio, su cuantificación, la ponderación realizada, el razonamiento que conduce a la cifra final y el análisis del contexto económico, todo con respaldo en fuentes y certificaciones oficiales", señaló el alto tribunal.

El salario mínimo para 2026 fue establecido el pasado 30 de diciembre en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, en lo que el presidente Gustavo Petro calificó como un paso hacia el "salario vital", ajuste que, según el Gobierno, beneficia a 2,3 millones de trabajadores, el 10 % de los asalariados del país.