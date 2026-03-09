Guerra en Irán: segunda fase con nuevo líder y petróleo que sacude economía global

Centroamérica & Mundo

La designación de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo marca un punto de inflexión en el conflicto, al consolidar el control del ala más dura del sistema político iraní en plena guerra con Estados Unidos e Israel.

Por: revistaeyn.com / Agencias La rápida adhesión de la Guardia Revolucionaria y del aparato estatal a la designación de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo sugiere que Teherán busca mostrar estabilidad y continuidad estratégica, mientras el enfrentamiento se expande en varios frentes de la región. Con ataques cruzados en Irán, Líbano y el Golfo Pérsico, y con actores regionales comenzando a posicionarse militarmente, el conflicto entra en una fase en la que las decisiones del nuevo liderazgo iraní pueden definir si la guerra se prolonga o escala hacia una confrontación regional más amplia.

HECHOS DE ÚLTIMAS HORAS

La Asamblea de Expertos iraní designó al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como nuevo líder supremo, tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, fallecido en los primeros días del conflicto durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, felicitó al nuevo líder y aseguró que su nombramiento inaugura “una nueva era de honor y autoridad” para la República Islámica, mientras las principales estructuras de poder del país cerraron filas en torno a su figura.

Entre ellas, la Guardia Revolucionaria, que expresó públicamente su obediencia al nuevo líder supremo junto a responsables parlamentarios y militares, en un mensaje dirigido tanto al interior del país como a Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó el domingo afirmando que Mojtaba Jameneí “no durará mucho” en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su administración, en una declaración que refleja el aumento de la presión política y militar sobre Teherán. Analistas citados por medios internacionales señalan que la llegada de Mojtaba Jameneí, considerado cercano a los sectores más duros del sistema iraní, podría reforzar la línea de confrontación con Estados Unidos e Israel, en lugar de abrir una fase de negociación.

NUEVOS ATAQUES EN IRÁN Y LÍBANO

En paralelo, Israel anunció este lunes nuevas oleadas de ataques contra objetivos en Irán y contra infraestructura del grupo chií Hizbulá en Beirut, ampliando el alcance de la ofensiva regional. El Ejército israelí indicó que las operaciones incluyeron bombardeos contra la región central de Irán y contra el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, desde donde se gestionan misiles balísticos y flotas de drones. La intensificación del conflicto también se refleja en la extensión de los ataques a otros puntos del Golfo Pérsico. Baréin informó de 32 personas heridas tras el impacto de un dron iraní, en medio de una oleada de ataques con drones y misiles en distintos países de la región.

EL PETRÓLEO SE DISPARA Y ROZA LOS 120 DÓLARES

La escalada militar ha provocado una fuerte sacudida en los mercados energéticos. El precio del petróleo se disparó este lunes durante las operaciones en Asia y llegó a acercarse brevemente a los US$120 por barril, niveles que no se veían desde 2022.

Hacia las 8:25 GMT, el Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía un 16,18 % hasta los US$107,69 tras haber llegado a subir más del 28 %. El WTI estadounidense avanzaba un 14,02 %, hasta US$103,64, después de haber llegado a superar momentáneamente el 30 % de subida. Desde el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, el WTI acumula un aumento cercano al 60 %, una subida extremadamente rápida incluso para los estándares de crisis geopolíticas. Ni siquiera la invasión rusa de Ucrania en 2022, que llevó el barril a US$130,50, provocó movimientos tan abruptos en un periodo tan corto. Los mercados temen interrupciones graves en el suministro energético, especialmente por la situación en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado y cuya actividad se encuentra prácticamente paralizada. El precio del gas natural en Europa también se disparó, con el contrato de referencia TTF en Países Bajos subiendo más del 30 % en la apertura del lunes hasta los 69 euros por megavatio hora. Trump reaccionó a la subida del petróleo afirmando en su red social Truth Social que el aumento de los precios es “un precio muy pequeño a pagar por la paz y la seguridad de Estados Unidos y del mundo”.

CAÍDAS EN LAS BOLSAS MUNDIALES

El impacto de la crisis energética se trasladó rápidamente a los mercados financieros. Las principales bolsas asiáticas registraron fuertes caídas, especialmente en Tokio y Seúl, después de que el petróleo superara los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022. En Europa, el índice paneuropeo de referencia cayó un 2,34 % hasta los 585 puntos, su nivel más bajo en más de dos meses, acumulando tres sesiones consecutivas de pérdidas y una caída semanal del 5,5 %, la peor en casi un año. Los inversores temen que el encarecimiento de la energía reactive presiones inflacionarias globales y afecte al crecimiento económico, mientras el conflicto muestra señales de expansión regional.

