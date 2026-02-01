Costa Rica vota para elegir a su próximo presidente, ¿Habrá segunda vuelta?

Centroamérica & Mundo

Los costarricenses participan este domingo en las elecciones generales. La jornada arrancó temprano. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comunicó que dará los primeros resultados a las 20.45 hora local.

Por revistaeyn.com / EFE Los costarricenses participan este domingo en las elecciones generales para escoger a su presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030, tras una campaña política marcada por el tema de la inseguridad relacionada al narcotráfico, catalogado por la población como el principal problema del país. Las urnas abrieron este domingo a las 6.00 hora local (12.00 GMT) y estarán abiertas por 12 horas hasta las 18.00 hora local (00.00 GMT del lunes), para que los 3,7 millones de personas empadronadas decidan a los futuros gobernantes de este país centroamericano considerado como la democracia más estable de América Latina. Durante la jornada estarán abiertas 7.154 juntas receptoras de votos ubicadas en su mayoría en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10.730 reclusos; en hogares de ancianos y otros sitios. Debido a la diferencia horaria, las primeras mesas de votación en abrir lo hicieron el sábado, hora costarricense, en países como Australia, China, India, Corea del Sur y Filipinas, que son parte de las 42 naciones donde Costa Rica tiene habilitados centros de votación en 49 consulados, para que un total de 67.720 ciudadanos ejerzan su derecho al voto en el exterior.

Y, de hecho, al cierre, pasadas las 18.00 horas en Costa Rica, todavía algunas urnas quedarán abiertas para horas más tarde, tal como en la costa Oeste de Estados Unidos con el consulado de Los Ángeles. Para el puesto de presidente hay 20 candidatos, de los cuales 15 son hombres y 5 son mujeres, mientras que en el caso de los diputados, hay 1.207 candidaturas, de las que un 49,1% son mujeres y 50,9% son hombres. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que dará los primeros resultados a las 20.45 hora local (02.45 GMT del lunes) ha garantizado que el proceso electoral está "blindado" debido a una serie de controles y vigilancia que se aplican al material electoral y a la presencia de fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación, entre otros. Posteriormente, la información se actualizará cada 15 minutos, hasta aproximadamente las 10:00 pm, dependiendo del ritmo con el que vayan ingresando los reportes desde las juntas. Si luego de esta jornada algún candidato obtiene al menos el 40% de los votos válidos emitidos será el ganador, de lo contrario, será necesaria una segunda vuelta o balotaje, entre los dos candidatos más votados. La segunda ronda se llevaría a cabo el primer domingo de abril. El conteo provisional permitirá observar tendencias, aunque los resultados oficiales se confirmarán días después con el escrutinio definitivo.

CONTEO DE VOTOS

La mayor parte de las juntas, 4.422 en total (62%), reportará sus resultados a través de dispositivos móviles. Para ello, funcionarios del TSE utilizan una aplicación instalada en teléfonos inteligentes, que no es de acceso público y cuenta con controles de seguridad específicos. El resto de las juntas, 2.732 (38%), transmitirá la información por medio de centros de llamadas. En estos casos, las personas encargadas del envío se comunicarán con alguno de los 150 operadores habilitados, quienes registrarán los datos siguiendo un protocolo previamente definido. Las 91 JRV instaladas en consulados costarricenses, ubicados en 42 países, reportan sus datos mediante una llamada telefónica a un funcionario electoral, quien registra la información y la traslada para su digitación en el sistema oficial.

INSEGURIDAD, EL TEMA PRINCIPAL DE LA CAMPAÑA ELECTORAL TICA

La campaña previa a las elecciones estuvo marcada por el tema de la inseguridad, que en las encuestas es considerado por la población como el principal problema del país debido al incremento de los homicidios, que en su mayoría son atribuidos al ajuste de cuentas entre bandas narcotraficantes. La candidata oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, ha prometido mano dura contra el crimen organizado, la posibilidad de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas, reformar el Poder Judicial y las leyes contra la criminalidad y terminar la construcción de una mega cárcel inspirada en el modelo implementado en El Salvador por el presidente de ese país, Nayib Bukele.