Elecciones Costa Rica: cierran las urnas y comienza la recepción de resultados

Centroamérica & Mundo

Para ganar en primera ronda, un candidato debe obtener al menos 40 % de los votos válidos. Si ninguno llega a ese porcentaje, será necesaria una segunda ronda el próximo 5 de abril.

POR EFE Las mesas de votación en Costa Rica para la elección del presidente del país y los diputados para el periodo 2026-2030 cerraron este domingo y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comenzó la recepción de los resultados, los cuales publicará a partir de las 20:45 hora local (2:45 GMT del lunes). Tras una jornada de 12 horas que transcurrió en normalidad y sin incidentes relevantes, las urnas cerraron a las 18:00 hora local (00:00 GMT del lunes) y a partir de entonces los miembros de cada mesa comenzaron el conteo de votos y el envío de resultados al TSE. Para ganar en primera ronda, un candidato debe obtener al menos 40 % de los votos válidos. Si ninguno llega a ese porcentaje, será necesaria una segunda ronda el próximo 5 de abril.

En total 3,7 millones de costarricenses estuvieron habilitados para votar en las 7.154 juntas receptoras de votos ubicadas, en su mayoría, en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10.730 reclusos; en hogares de ancianos y 49 consulados en 42 países. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Para estas elecciones se inscribieron 20 candidatos presidenciales y 1.207 aspirantes a los 57 escaños de diputados. Durante la jornada los candidatos presidenciales acudieron a las urnas acompañados por sus seguidores en medio de un ambiente festivo, e hicieron un llamado a la población a vivir la fiesta democrática del país y a votar en libertad. La oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, fue una de los primeros candidatos en votar, seguida por otros como el del izquierdista Partido Frente Amplio, Ariel Robles; la centroizquierdista de Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, y el socialdemócrata del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que dará los primeros resultados a las 20:45 hora local (02:45 GMT del lunes) ha garantizado que el proceso electoral está "blindado", debido a una serie de controles y vigilancia que se aplican al material electoral y a la presencia de fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación, entre otros.