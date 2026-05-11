Empieza la evacuación de los pasajeros del crucero con hantavirus

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Maria van Kerkhove, directora de Gestión de Epidemias y Pandemias de la OMS, declaró que los pasajeros y la tripulación serán sometidos a un seguimiento sanitario activo de hasta seis semanas debido al periodo de incubación del virus.

Por revistaeyn.com Pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius comenzaron a desembarcar en Tenerife bajo una operación sanitaria internacional estrictamente coordinada por las autoridades españolas y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El buque llegó a las costas de las Islas Canarias tras semanas en el mar siendo el epicentro de una respuesta sanitaria internacional provocada por un brote de hantavirus que ha causado tres muertes.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que lidera un equipo en Tenerife, subrayó que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo.

"Esto no es otro COVID", declaró a los periodistas durante una rueda de prensa el domingo, añadiendo que "el riesgo para el público es bajo" y que la gente "no debe tener miedo ni entrar en pánico". Se habían registrado ocho casos relacionados con el buque, de los cuales seis fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos ellos identificados como virus de los Andes. No se habían registrado nuevas muertes desde el 2 de mayo.

Operación de desembarco

La operación de desembarco comenzó a primera hora de la mañana del domingo, con las autoridades sanitarias españolas subiendo a bordo para evaluar a los pasajeros y la tripulación antes de trasladarlos a tierra por fases, según su nacionalidad y la disponibilidad de vuelos. Según Diana Rojas Alvarez, responsable de operaciones sanitarias de la OMS en Tenerife, los pasajeros y tripulantes de España, Francia, Canadá y Países Bajos fueron de los primeros grupos en abandonar el barco. "Ha sido extremadamente intenso, pero también muy bien organizado", declaró durante una rueda de prensa de la OMS.