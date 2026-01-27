¿Qué es Nipah? claves de un virus emergente y sin tratamiento

POR EFE

El Nipah, un virus emergente que se transmite del animal al hombre, provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, pero todavía no hay tratamientos específicos contra este patógeno que mantiene en alerta a la India.

Este país ha emitido una alerta epidemiológica con al menos dos casos confirmados en el estado de Bengala Occidental y con 190 personas en vigilancia por haber mantenido contacto con los infectados.

Según el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC), la tasa de letalidad de este virus se estima entre un 40 y un 75 %, en función de la cepa, el acceso a la calidad de la sanidad o la gravedad de la enfermedad.

El Nipah pertenece al grupo de riesgo de patógenos BSL 4, el más alto que existe y en el que está incluido el ébola, por ejemplo, ya que está considerado como un virus emergente muy peligroso, por la alta mortalidad que presenta y por no contar con tratamiento ni vacuna autorizados.