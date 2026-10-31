UNA-Haití denuncia muertes de civiles que atribuye a soldados salvadoreños

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La denuncia se produce después de que el Gobierno salvadoreño confirmara el despliegue de más de 2,000 militares en territorio haitiano para participar en una operación destinada a localizar y rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos.

Por revistaeyn.com La Asociación de las Naciones Unidas de Haití (UNA-Haití) condenó las operaciones militares atribuidas a las fuerzas salvadoreñas desplegadas en ese país bajo el Gobierno del presidente Nayib Bukele, a las que acusa de realizar bombardeos aéreos, ataques con helicópteros armados y asaltos con armas pesadas en zonas residenciales. En una carta abierta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la organización denunció que estas acciones se desarrollan desde el 22 de octubre de 2026 en los barrios de Croix-des-Bouquets, Canaan y Plaine du Cul-de-Sac, donde, según su denuncia, la población civil está expuesta a los enfrentamientos y los ataques militares.

"Condenamos los bombardeos indiscriminados contra civiles inocentes en nuestro país", manifestó UNA-Haití en el documento, en el que también aseguró que familias haitianas permanecen refugiadas en sus viviendas por temor a las operaciones y que hay niños entre las víctimas. La organización, que representa a sectores de la diáspora haitiana, sostuvo que las acciones atribuidas al contingente salvadoreño vulneran la soberanía de Haití y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, cuestionó que El Salvador realice operaciones militares independientes fuera de la estructura de mando de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Según la asociación, las resoluciones 2699 de 2023, 2793 de 2025 y 2829 de 2026 establecieron y respaldaron mecanismos internacionales de seguridad para apoyar a la Policía Nacional de Haití, pero no autorizaron a El Salvador a emprender una intervención militar unilateral.