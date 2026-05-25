Equipo negociador iraní viaja a Catar para tratar el acuerdo de paz con EEUU

POR EFE

El jefe negociador iraní Mohamad Baqer Qalibaf y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran en Catar para tratar el acuerdo de paz con Estados Unidos, informaron medios estatales iraníes.

“Una delegación de la República Islámica de Irán, encabezada por Mohammad Baqer Qalibaf, viajó hoy a Doha”, indicó la agencia estatal IRNA.

El medio oficial afirmó que el viaje, del que no hay confirmación oficial, tiene como objetivo la realización de consultas con altos cargos cataríes “sobre algunos aspectos relacionados con las negociaciones para poner fin a la guerra”.

El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, viajó hoy también a Catar, donde se encuentran parte de los fondos iraníes congelados por Estados Unidos que Teherán reclama como parte de las negociaciones con Washington.