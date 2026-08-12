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Eclipse total de Sol 2026 EN VIVO: véalo desde E&N a bordo de un Airbus

Estrategia & Negocios se suma a la experiencia de Iberia para transmitir este 12 de agosto el eclipse total de Sol desde un Airbus A321XLR, a más de 10.000 metros de altitud. Conozca a qué hora conectarse, por dónde pasará la sombra de la Luna y cómo observar el fenómeno sin poner en riesgo la vista.

Por: Revistaeyn.com

El día se hará noche durante unos instantes este miércoles 12 de agosto. Y aunque la franja de totalidad del eclipse solar de 2026 no atravesará Centroamérica ni el Caribe, la región podrá vivir el fenómeno en directo desde las páginas de Estrategia & Negocios, gracias a una transmisión especial realizada desde un vuelo de Iberia. La aerolínea española operará el vuelo IB1473 en un Airbus A321XLR, con una ruta diseñada para seguir la sombra de la Luna sobre la provincia española de Palencia. Desde más de 10.000 metros de altitud, un equipo de producción realizará la señal con cuatro cámaras para mostrar la aproximación, la totalidad y los minutos posteriores al eclipse. La transmisión comenzará a las 19:33 de Madrid: 11:33 en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; 12:33 en Panamá; y 13:33 en República Dominicana. El instante de totalidad está previsto para las 20:29 en España, equivalente a las 12:29 en Centroamérica, 13:29 en Panamá y 14:29 en República Dominicana.

¿Qué es un eclipse total de Sol?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre una parte del planeta. Es total únicamente para quienes se encuentran dentro de una franja estrecha —conocida como trayectoria o franja de totalidad— donde el disco lunar cubre por completo la superficie brillante del Sol. Fuera de esa franja se observa un eclipse parcial: la Luna oculta solo una porción del Sol. La diferencia es decisiva. Una cobertura de 99 % todavía deja visible una parte extremadamente brillante del astro y no produce la oscuridad ni permite contemplar la corona solar como sucede durante la totalidad.

¿Dónde se verá el eclipse total del 12 de agosto de 2026?

La sombra recorrerá zonas del norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, España y un pequeño extremo del norte de Portugal, de acuerdo con la NASA. Buena parte de Europa, el noroeste de África, Canadá y sectores del norte de Estados Unidos verá un eclipse parcial. En España, la totalidad cruzará el norte y el este de la península poco antes de la puesta del Sol. Ciudades como León y Zaragoza tendrán cerca de dos minutos de totalidad; en Valencia durará alrededor de un minuto. Madrid y Barcelona quedarán fuera de la franja total, aunque alcanzarán aproximadamente un 99 % de cobertura.

El fenómeno no será visible directamente desde Centroamérica, Panamá ni República Dominicana, porque en la región será mediodía y la sombra lunar recorrerá el hemisferio norte fuera de estos territorios. Por eso, la transmisión en vivo permitirá seguir la experiencia desde el punto privilegiado del vuelo de Iberia.

¿A qué hora será la transmisión del eclipse?

La agenda prevista por Iberia es la siguiente (horas de referencia de Centroamérica*) * Despegue del vuelo IB1473 : 10,45Hs * Inicio de la transmisión: 11,33Hs * Inicio del directo multicámara; 87 % de parcialidad: 12,19 - 12, 21 Hs * Eclipse total: 12,29 Hs * La cobertura vuelve al 87 % de parcialidad: 12,37 Hs. * Inicio del descenso y fin de la transmisión: 12,49 Hs.

¿Por qué Iberia observará el eclipse desde un avión?

La altura ofrece una ventaja evidente: permite situarse por encima de buena parte de las nubes y seguir una ruta calculada para interceptar la franja de totalidad. El vuelo especial se dirigirá hacia Palencia, en el norte de España, donde la posición del Sol y el recorrido de la sombra ofrecen condiciones favorables. Iberia informó que la señal se producirá con cuatro cámaras. La transmisión desde el aire utilizará conectividad de alta velocidad Starlink y, según la compañía, a bordo también viajarán investigadores del proyecto Shelios para realizar mediciones de la morfología solar y otros estudios científicos. El Airbus A321XLR elegido para la operación es la versión de mayor alcance de la familia A321neo. Para la aerolínea, la experiencia también funcionará como una demostración de conectividad en vuelo: enviar en tiempo real una producción audiovisual desde más de 10.000 metros mientras la aeronave sigue un fenómeno que dura apenas unos minutos.

¿Cuánto dura un eclipse total de Sol?

El eclipse completo —desde que la Luna comienza a cubrir el Sol hasta que se retira— puede prolongarse por más de una hora en un punto determinado. La totalidad, sin embargo, dura mucho menos. Para la mayoría de los lugares dentro de la franja de este eclipse será inferior a dos minutos; cerca del centro de la trayectoria, en áreas de Groenlandia, Rusia o el Atlántico Norte, no superará los dos minutos y medio, según la NASA. La escaleta del vuelo reserva varios minutos alrededor de las 20:29 de España para captar el desplazamiento de la sombra y las distintas fases desde el aire. La duración observada dependerá de la posición exacta y del movimiento del avión.

¿Cuándo volverá a ocurrir un eclipse total de Sol?