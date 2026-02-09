Proyecto ferroviario, inversiones y seguridad: Las propuestas del presidente de Honduras a Trump

"Fue una plática bien amena y me siento muy satisfecho realmente. Estados Unidos, especialmente el presidente Trump, está viendo a Honduras definitivamente como una gran oportunidad, entre dos países, para estrechar esos lazos que nos unen por más de 196 años, desde 1830", subrayó Asfura a periodistas en Miami, antes de partir hacia Tegucigalpa.

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, calificó de "satisfactoria" su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y destacó que Washington ve a Honduras como "una gran oportunidad" para consolidar la relación bilateral.

El presidente hondureño solicitó a Trump la revisión de los aranceles que reducen la competitividad de Honduras frente a vecinos como Guatemala y El Salvador.

Según Asfura, quien recibió el respaldo público de Trump durante la campaña de las elecciones de noviembre pasado, Honduras tiene ya conformadas las comisiones encargadas de negociar la reducción de gravámenes que afectan a su economía, en particular el arancel general del 10 % y el impuesto del 25 % aplicado a los arneses para la industria automotriz.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Agregó que las mesas de trabajo se establecerán en territorio hondureño y podrían comenzar "la próxima semana", a falta de coordinar los últimos detalles con la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa.

Además, expresó a Trump su preocupación por la actual situación de "desventaja" en la que se encuentra Tegucigalpa en comparación con Guatemala y El Salvador, países centroamericanos que han logrado atraer inversiones que originalmente miraban hacia Honduras, debido a marcos arancelarios más favorables.

Resaltó la necesidad de reforzar las relaciones bilaterales con Washington para asegurar un espacio sólido en el mercado estadounidense y mundial.

"Necesitamos prosperar y cambiar, reforzar esas relaciones con Estados Unidos para tener esas oportunidades en el mercado mundial, especialmente en el mercado de Estados Unidos. Fue una conversación bien amena, me sentí muy cómodo", enfatizó Asfura, quien apuesta por la empresa privada como motor de empleo.