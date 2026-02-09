Estas son las exportaciones de Guatemala que quedaron fuera del beneficio arancelario con EEUU

De acuerdo con la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), mercancías por un valor aproximado de US$1.530 millones no fueron incluidas en el esquema de arancel cero alcanzado en la primera fase de negociación.

Una parte relevante de las exportaciones guatemaltecas quedó al margen de los beneficios arancelarios derivados del reciente acuerdo de comercio recíproco firmado con Estados Unidos, una situación que ha encendido alertas entre los sectores productivos del país.

Si bien el convenio, suscrito el pasado 30 de enero, concede acceso preferencial al 70 % de los envíos nacionales hacia el mercado estadounidense, el 30 % restante continúa enfrentando cargas arancelarias. Para los exportadores, este segmento no es menor: agrupa actividades clave para la economía y el empleo, especialmente en el área rural y en la industria manufacturera.

Francisco Ralda, presidente de la Junta Directiva de Agexport, explicó que entre los productos excluidos figuran varios bienes agrícolas no tradicionales y manufacturas con alto dinamismo exportador. Según detalló, cerca de US$600 millones corresponden al sector agropecuario y alrededor de US$900 millones a manufacturas.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Dentro de los rubros que permanecen sin beneficios se encuentran alimentos y bebidas, frutas frescas, arvejas, vegetales y manufacturas diversas, todos con presencia consolidada en el mercado estadounidense.

Para el sector exportador, la exclusión de estos productos representa una oportunidad desaprovechada para mejorar la competitividad del país frente a otros proveedores regionales que sí gozan de mejores condiciones de acceso.

No obstante, Agexport reconoce que el acuerdo alcanzado constituye un avance importante y confía en que se abra una segunda etapa de negociaciones que permita ampliar el alcance de los beneficios arancelarios.