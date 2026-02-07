Nicaragua mantiene la Tasa de Referencia Monetaria en 5,75 %.

Finanzas

El BCN tomó en cuenta que la economía global se mantiene en la senda de crecimiento, la actividad económica de Nicaragua mantiene su trayectoria de crecimiento, impulsada por la mayoría de los sectores y la demanda interna y la inflación se ha reducido y estabilizado.

Por revistaeyn.com El Banco Central de Nicaragua (BCN) decidió mantener la Tasa de Referencia Monetaria (TRM) en 5,75 %. La TRM es la tasa de interés que utiliza el BCN como referencia para señalizar el costo en córdobas de las operaciones monetarias de liquidez a 1 día plazo. De igual forma, el BCN resolvió mantener las tasas de las ventanillas de Reportos Monetarios y Depósitos Monetarios (ambas al plazo de 1 día para operaciones monetarias en córdobas sin mantenimiento de valor) en 7 % y 4,50 %, respectivamente.

La TRM se establece en correspondencia con la evolución de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas, enmarcándose en el cumplimiento del objetivo fundamental del BCN, de propiciar la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos; así como para apoyar la administración de liquidez del sistema financiero y mantener condiciones propicias para la intermediación financiera. En la decisión sobre la Tasa de Referencia Monetaria, el BCN tomó en cuenta que la economía global "se mantiene en la senda de crecimiento, aunque con perspectivas de desaceleración y aumento de riesgos en el desempeño del mercado laboral, mientras la inflación sigue descendiendo a un ritmo lento y desigual entre países".