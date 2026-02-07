Nicaragua mantiene la Tasa de Referencia Monetaria en 5,75 %.

Por revistaeyn.com
El Banco Central de Nicaragua (BCN) decidió mantener la Tasa de Referencia Monetaria (TRM) en 5,75 %. La TRM es la tasa de interés que utiliza el BCN como referencia para señalizar el costo en córdobas de las operaciones monetarias de liquidez a 1 día plazo.
De igual forma, el BCN resolvió mantener las tasas de las ventanillas de Reportos Monetarios y Depósitos Monetarios (ambas al plazo de 1 día para operaciones monetarias en córdobas sin mantenimiento de valor) en 7 % y 4,50 %, respectivamente.
La TRM se establece en correspondencia con la evolución de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas, enmarcándose en el cumplimiento del objetivo fundamental del BCN, de propiciar la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos; así como para apoyar la administración de liquidez del sistema financiero y mantener condiciones propicias para la intermediación financiera.
En la decisión sobre la Tasa de Referencia Monetaria, el BCN tomó en cuenta que la economía global "se mantiene en la senda de crecimiento, aunque con perspectivas de desaceleración y aumento de riesgos en el desempeño del mercado laboral, mientras la inflación sigue descendiendo a un ritmo lento y desigual entre países".
En el contexto doméstico, la actividad económica de Nicaragua mantiene "su trayectoria de crecimiento, impulsada por la mayoría de los sectores y la demanda interna, y apoyada en la demanda externa por exportaciones de mercancías, en el dinamismo del crédito al sector privado y el crecimiento de flujos externos".
Además, el BCN considera que la inflación de Nicaragua "se ha reducido y estabilizado, favorecida por la reducción de las presiones en los precios de los alimentos y servicios conexos". Se espera que la inflación continúe baja y estable, consistente con una política monetaria y fiscal equilibrada, siempre y cuando no ocurran eventos inesperados, principalmente a nivel global.