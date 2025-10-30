Estas son las actividades que impulsan la economía de Nicaragua

Según el informe, la economía nicaragüense experimentó un avance interanual de 5,5 % respecto a agosto de 2024, un acumulado de 4,3 % en el periodo enero-agosto y un promedio anualizado de 3,8 %.

En agosto de 2025, el Banco Central de Nicaragua (BCN) registró un crecimiento significativo en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del país, lo cual revela cuáles son las actividades económicas de mayor dinamismo en la actualidad.

Dentro de ese panorama, destacan varias actividades que impulsaron ese crecimiento, y que permiten vislumbrar hacia dónde se dirige el motor productivo de Nicaragua.

La actividad de explotación de minas y canteras obtuvo la tasa más elevada: un crecimiento de 40.6 % respecto al mismo mes del año anterior. Este avance se atribuye a una mayor extracción de oro, material selecto, piedra triturada y toba, reporta el BCN.

La construcción también registró un fuerte desempeño, con un crecimiento de 11,1 % en agosto. Según el reporte, el alza se explica por un aumento en la producción de materiales para la construcción tales como acero, concreto premezclado, piedra triturada, cemento, asfalto, adoquines y bloques.

El sector de hoteles y restaurantes también sobresalió: creció 9,2 % en ese mes. Este resultado sugiere una recuperación activa del turismo, de la demanda de servicios de alojamiento y alimentación, o bien un mayor consumo interno en este rubro.

Asimismo, el BCN indica que la actividad de comercio creció 7.8 %. Aquí el aumento se centró tanto en el comercio al por mayor como al por menor, lo que evidencia la vitalidad de la demanda interna o de la reactivación de las cadenas de abastecimiento.