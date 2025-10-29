Banco Mundial prevé que precio medio de los alimentos caerá 6,1 % en 2025

Centroamérica & Mundo

Según el informe de perspectivas para los mercados de materias primas del Banco Mundial, la subida de los precios se prevé que será de un 7 % para 2026.

Por Agencia EFE El Grupo del Banco Mundial (BM) prevé que el precio medio de las materias primas en todo el mundo caiga este año un 7 %, lo que supone la mayor caída en seis años debido a la incertidumbre política global, a la ralentización del crecimiento económico o a la creciente sobreoferta petrolera. Según su informe de perspectivas para los mercados de materias primas, la subida de los precios se prevé que será también de un 7 % para 2026.

El reporte advierte que los precios podrían caer aún más de lo previsto de aquí a final de 2026 si la ralentizacion global se mantiene persistente merced a las "tensiones comerciales" o a la incertidumbre política o si el exceso de oferta petrolera se incrementa aún más. Aunque esta caída de precios ayudará a suavizar el impacto de la inflación pospandemia y abaratará cereales básicos, haciendo más asequible la comida en países en desarrollo, los precios medios de las materias primas en los próximos dos años seguirán siendo un 23 % y un 14 % más altos que en 2019, respectivamente. En todo caso, el economista jefe del BM, Indermit Gill, aseguró en un comunicado que esta tregua inflacionaria a nivel global "no durará" y que "los gobiernos deberían aprovecharla para sanear sus balances fiscales, acomodar sus economías para la actividad empresarial y acelerar el comercio y la inversión". En conjunto, la entidad proyecta que el precio medio de los alimentos caerá un 6,1 % este año y un 0,3 % el siguiente. La soja se depreciará un 12,3 % este año, debido a los niveles de producción récord, aunque subirá un 1,2 % en 2026 y tenderá a estabilizarse.