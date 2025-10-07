Actividad económica de Nicaragua registró un crecimiento interanual de 5,3 % en julio

Centroamérica & Mundo

Las actividades de Nicaragua que registraron los mayores crecimientos fueron: construcción, explotación de minas y canteras, comercio, hoteles y restaurantes.

Por revistaeyn.com En julio, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Nicaragua registró, en su serie original, un crecimiento de 5,3 % con relación a julio de 2024 , de 4,1 % en la variación acumulada en el período enero-julio, y de 3,3 % en promedio anual. En la serie desestacionalizada del IMAE se registró una disminución de 0,8 % con respecto al mes anterior y un crecimiento de 5,2 % con relación a julio de 2024. Por su parte, en la serie de tendencia-ciclo del IMAE, se observó un crecimiento de 0,3 % con relación a junio y de 5,8 por ciento respecto a julio de 2024, reporta el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Las actividades que registraron los mayores crecimientos fueron: construcción, 17,8 %; explotación de minas y canteras, 15,6 %; comercio, 11,2 %; hoteles y restaurantes, 7,8 %; pecuario, 7,6 %; pesca y acuicultura, 7.2 %; transporte y comunicación, 5,7 %; industria manufacturera, 5,3 %; e intermediación financiera y servicios conexos, 5,1 %; entre otras. Por su parte, se registró disminución en las actividades de administración pública, -4.6 %; y silvicultura, -2.7 %; entre otras, indica el BCN. En las actividades primarias, el crecimiento en la explotación de minas y canteras se debió, principalmente, a la mayor extracción de oro; en pecuario, fue resultado del aumento en la matanza vacuna y aves, y de mayores exportaciones de ganado en pie; en pesca y acuicultura fue producto de mayor producción de camarón y captura de langosta, entre otros recursos.