Actividad económica de Nicaragua registró un crecimiento interanual de 5,3 % en julio

Por revistaeyn.com
En julio, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Nicaragua registró, en su serie original, un crecimiento de 5,3 % con relación a julio de 2024 , de 4,1 % en la variación acumulada en el período enero-julio, y de 3,3 % en promedio anual.
En la serie desestacionalizada del IMAE se registró una disminución de 0,8 % con respecto al mes anterior y un crecimiento de 5,2 % con relación a julio de 2024. Por su parte, en la serie de tendencia-ciclo del IMAE, se observó un crecimiento de 0,3 % con relación a junio y de 5,8 por ciento respecto a julio de 2024, reporta el Banco Central de Nicaragua (BCN).
Las actividades que registraron los mayores crecimientos fueron: construcción, 17,8 %; explotación de minas y canteras, 15,6 %; comercio, 11,2 %; hoteles y restaurantes, 7,8 %; pecuario, 7,6 %; pesca y acuicultura, 7.2 %; transporte y comunicación, 5,7 %; industria manufacturera, 5,3 %; e intermediación financiera y servicios conexos, 5,1 %; entre otras.
Por su parte, se registró disminución en las actividades de administración pública, -4.6 %; y silvicultura, -2.7 %; entre otras, indica el BCN.
En las actividades primarias, el crecimiento en la explotación de minas y canteras se debió, principalmente, a la mayor extracción de oro; en pecuario, fue resultado del aumento en la matanza vacuna y aves, y de mayores exportaciones de ganado en pie; en pesca y acuicultura fue producto de mayor producción de camarón y captura de langosta, entre otros recursos.
En la agricultura se debió a mayores labores culturales en los cultivos de caña de azúcar, frijol, y tabaco, y en producción de banano, entre otros productos. Por otra parte, la disminución en silvicultura y extracción de madera se originó principalmente por la menor extracción de troncos de madera y leña, informa el BCN.
En la industria manufacturera se mostró crecimiento en la producción de productos cárnicos, lácteos, textiles, derivados de petróleo, no metálicos y arneses, entre otros productos.
Finalmente, en el grupo de servicios, las actividades que presentaron crecimientos fueron: comercio, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, intermediación financiera y servicios conexos, hoteles y restaurantes, y salud, entre otros.