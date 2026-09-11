Exiliados nicaragüenses piden a EE.UU. intervención militar en Nicaragua

Por: EFE

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) pidió ayer jueves 10 de septiembre a Estados Unidos una intervención militar frente al Gobierno de Nicaragua, que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, con lo que se suma así a la solicitud que hizo desde Costa Rica el opositor Movimiento Campesino Anticanal.

"Ante la grave crisis política, institucional y de derechos humanos que continúa viviendo Nicaragua", la UEN "expresa su respaldo al llamado realizado desde el exilio a la comunidad internacional para adoptar medidas firmes y efectivas que contribuyan a poner fin a la dictadura Ortega-Murillo", señaló en un comunicado público la Unidad.

La última invasión militar estadounidense en Latinoamérica tuvo lugar en Panamá en diciembre de 1989 para apresar al general Manuel Antonio Noriega con un saldo de unos 500 muertos (extraoficialmente se cifra en 4.000 civiles fallecidos), aunque en enero de 2026 militares de EE.UU. capturaron en Caracas al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa.

Los exiliados vinculan su petición a la crisis política y social que vive Nicaragua, con concentración autoritaria del poder, represión, presos políticos, restricciones de derechos, exilio masivo y deterioro democrático agravado tras las elecciones de 2021.

La situación del país centroamericano se ha agravado este año tras el reciente inicio de una reforma constitucional que incluye impedir la participación en los comicios de opositores considerados "traidores a la patria", en un movimiento con el que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, buscan consolidar su poder.