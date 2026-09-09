“El Valor de la Confianza” es reconocido con el premio internacional Silver Stevie®

Por: Revistaeyn.com
“El Valor de la Confianza”, la plataforma regional de investigación y análisis desarrollada en Centroamérica por PIZZOLANTE, DATOS Group y Revista Estrategia & Negocios, y que lleva cuatro ediciones consecutivas, fue reconocida con un Silver Stevie® Award en la categoría Thought Leadership Campaign- Business Services de la 23.ª edición de los International Business Awards® (IBA).
Este año, los IBA recibieron más de 3.400 nominaciones de organizaciones provenientes de 82 países y territorios. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo, el miércoles 28 de octubre de 2026, en Pullman Paris Montparnasse en París, Francia.
Esta iniciativa, que nació en 2023 como “El Valor de la Confianza”, se concibió como una investigación sobre el estado de la confianza en empresas, marcas, líderes y otras instituciones sociales.
A lo largo de estas cuatro ediciones, la propuesta ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma regional de investigación, análisis y generación de conversación, orientada a aportar evidencia y perspectivas que permitan comprender mejor el papel que desempeña la confianza en la reputación, el liderazgo, las relaciones con los grupos de interés y la toma de decisiones empresariales.
“En PIZZOLANTE, empezamos a estudiar la confianza, como un componente fundamental de la reputación a finales de los años noventa, a partir de la invitación de bancos multilaterales a concientizar y promover prácticas de buen gobierno corporativo en Latinoamérica”, destacó Italo Pizzolante, Founding Partner de PIZZOLANTE.
En 2022, y a partir de una alianza de PIZZOLANTE con Revista Estrategia & Negocios, a la que se sumó DATOS Group, nació la investigación y Edición Especial “Reputación en Centroamérica: el Valor de la Confianza”, cuya primera edición se publicó en 2023. Esta iniciativa incluye hoy eventos regionales del más alto nivel, marcando así, una pauta en toda la región.
“Como estudio pionero e innovador, este esfuerzo ha colocado la conversación sobre confianza empresarial e institucional en la agenda regional, misma que hoy lleva a que muchos, incluyendo diversas publicaciones, quieran comenzar a participar de ella. Esta es la mejor evidencia de su pertinencia” señaló el fundador de PIZZOLANTE.
Los jueces de los International Business Awards destacaron especialmente la calidad del contenido y los análisis desarrollados por la iniciativa calificándolos como “impresionantes”. Asimismo, resaltaron su capacidad para generar impacto más allá del ámbito estrictamente empresarial al afirmar que “El Valor de la Confianza ofrece un análisis con enfoque regional, diseñado especialmente para aportar información relevante a líderes empresariales y organizaciones que operan en entornos institucionales complejos”.
Luis Maturen, CEO de DATOS Group afirmó que “la rigurosidad metodológica del estudio ha sido un elemento fundamental en la evolución de éste durante estos cuatro años; por ello, más allá de un ranking, lo relevante es cómo los datos contribuyen a identificar las realidades que impactan la confianza, y desde qué perspectiva se está construyendo según las diversas dimensiones estudiadas”.
En una región que busca crecer, atraer inversión y construir sociedades más fuertes, la confianza dejó de ser un atributo reputacional para convertirse en una condición para avanzar.
“Entenderla y construirla es una responsabilidad compartida. Por eso, en Estrategia & Negocios decidimos acompañar el estudio El Valor de la Confianza no como un producto editorial más, sino como socios en una investigación cuyos resultados ofrecen mucho más que un ranking", destacó Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y de Estrategia & Negocios. Y agrego: “Nos permiten entender que la confianza se gana en dimensiones concretas: en la calidad, en el cumplimiento de la palabra, en la transparencia, en la capacidad de innovar, en la forma de liderar y en la responsabilidad con la sociedad. Para las empresas, comprender esta nueva lógica no es una cuestión cosmética. Es una herramienta para tomar mejores decisiones y construir relaciones más resilientes”.
Los International Business Awards son considerados uno de los principales reconocimientos empresariales del mundo, donde las nominaciones son evaluadas por más de 200 profesionales, quienes participan como jueces en nueve comités especializados. Los ganadores de esta edición fueron determinados a partir de las puntuaciones promedio obtenidas durante un proceso independiente de evaluación realizado entre los meses de junio y julio de este año.
“El Valor de la Confianza” parte de una convicción compartida por las organizaciones que lo promueven, según la cual, la confianza no es un concepto abstracto ni exclusivamente reputacional, sino un activo estratégico que puede comprenderse a partir de datos, contexto y análisis.
Este reconocimiento coincide con la presentación de los resultados de su cuarta edición que se llevó a cabo durante la Segunda Cumbre Empresarial Regional “Confianza 2026” organizada por la revista E&N a finales de agosto en Guatemala y Honduras, convocando a más de 300 presidentes, CEOs, gerentes y líderes de Centroamérica.
Invitamos a leer el estudio completo El Valor de la Confianza en la revista digital o PDF. DAR CLICK ACÁ.