“El Valor de la Confianza” es reconocido con el premio internacional Silver Stevie®

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La plataforma regional desarrollada por PIZZOLANTE, DATOS Group y Estrategia & Negocios recibió el premio SILVER STEVIE® en la categoría "Thought Leadership Campaign – Business Services", por su contribución al análisis y comprensión de la confianza en organizaciones, marcas, líderes y otras instituciones sociales.

Por: Revistaeyn.com “El Valor de la Confianza”, la plataforma regional de investigación y análisis desarrollada en Centroamérica por PIZZOLANTE, DATOS Group y Revista Estrategia & Negocios, y que lleva cuatro ediciones consecutivas, fue reconocida con un Silver Stevie® Award en la categoría Thought Leadership Campaign- Business Services de la 23.ª edición de los International Business Awards® (IBA). Este año, los IBA recibieron más de 3.400 nominaciones de organizaciones provenientes de 82 países y territorios. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo, el miércoles 28 de octubre de 2026, en Pullman Paris Montparnasse en París, Francia. Esta iniciativa, que nació en 2023 como “El Valor de la Confianza”, se concibió como una investigación sobre el estado de la confianza en empresas, marcas, líderes y otras instituciones sociales.

A lo largo de estas cuatro ediciones, la propuesta ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma regional de investigación, análisis y generación de conversación, orientada a aportar evidencia y perspectivas que permitan comprender mejor el papel que desempeña la confianza en la reputación, el liderazgo, las relaciones con los grupos de interés y la toma de decisiones empresariales. “En PIZZOLANTE, empezamos a estudiar la confianza, como un componente fundamental de la reputación a finales de los años noventa, a partir de la invitación de bancos multilaterales a concientizar y promover prácticas de buen gobierno corporativo en Latinoamérica”, destacó Italo Pizzolante, Founding Partner de PIZZOLANTE. En 2022, y a partir de una alianza de PIZZOLANTE con Revista Estrategia & Negocios, a la que se sumó DATOS Group, nació la investigación y Edición Especial “Reputación en Centroamérica: el Valor de la Confianza”, cuya primera edición se publicó en 2023. Esta iniciativa incluye hoy eventos regionales del más alto nivel, marcando así, una pauta en toda la región.

“Como estudio pionero e innovador, este esfuerzo ha colocado la conversación sobre confianza empresarial e institucional en la agenda regional, misma que hoy lleva a que muchos, incluyendo diversas publicaciones, quieran comenzar a participar de ella. Esta es la mejor evidencia de su pertinencia” señaló el fundador de PIZZOLANTE. Los jueces de los International Business Awards destacaron especialmente la calidad del contenido y los análisis desarrollados por la iniciativa calificándolos como “impresionantes”. Asimismo, resaltaron su capacidad para generar impacto más allá del ámbito estrictamente empresarial al afirmar que “El Valor de la Confianza ofrece un análisis con enfoque regional, diseñado especialmente para aportar información relevante a líderes empresariales y organizaciones que operan en entornos institucionales complejos”. Luis Maturen, CEO de DATOS Group afirmó que “la rigurosidad metodológica del estudio ha sido un elemento fundamental en la evolución de éste durante estos cuatro años; por ello, más allá de un ranking, lo relevante es cómo los datos contribuyen a identificar las realidades que impactan la confianza, y desde qué perspectiva se está construyendo según las diversas dimensiones estudiadas”. En una región que busca crecer, atraer inversión y construir sociedades más fuertes, la confianza dejó de ser un atributo reputacional para convertirse en una condición para avanzar.