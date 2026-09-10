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OEA celebrará "lo antes posible" reunión con cancilleres para abordar crisis en Nicaragua

Albert Ramdin explicó que continúan las conversaciones entre Estados Unidos, anfitrión del encuentro, y los demás Estados miembros de la OEA para "materializar una fecha aceptable para todos" que permita además la participación de un "número óptimo" de ministros de Exteriores.

Por Agencia EFE El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, expresó su confianza en que la reunión de cancilleres de la región para abordar el veto constitucional a la oposición en Nicaragua se celebre "lo antes posible". "En términos de la fecha, esperamos tener esta reunión lo antes posible, poco después de la Asamblea General de Naciones Unidas (de finales de septiembre)", declaró Ramdin en un encuentro con agencias de noticias internacionales, entre ellas EFE.

Ramdin explicó que continúan las conversaciones entre Estados Unidos, anfitrión del encuentro, y los demás Estados miembros de la OEA para "materializar una fecha aceptable para todos" que permita además la participación de un "número óptimo" de ministros de Exteriores. El secretario general subrayó que el encuentro no debe limitarse a condenar lo ocurrido en Nicaragua, sino que debe servir "para tomar medidas", entre ellas sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra determinadas personas. "Lo que está ocurriendo en Nicaragua es absolutamente inaceptable. Pero una simple condena no es suficiente. Si nos reunimos tiene que ser para tomar medidas", afirmó. El Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington, aprobó el pasado 19 de agosto convocar una reunión de ministros de Exteriores del organismo, todavía sin fecha, para abordar la situación en Nicaragua, después de que el presidente del país, Daniel Ortega, amenazara con cancelar las elecciones.